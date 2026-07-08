https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-son-bir-gunde-900den-fazla-ukrayna-ihasi-dusurdu-1107103633.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması son bir günde 900’den fazla Ukrayna İHA’sı düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması son bir günde 900’den fazla Ukrayna İHA’sı düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 903 insansız hava aracı düşürdüğünü belirtti. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T12:44+0300
2026-07-08T12:44+0300
2026-07-08T12:42+0300
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ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, "Hava savunma sistemleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 8 güdümlü hava bombasını ve 903 uçak tipi insansız hava aracını düşürdü" ifadelerine yer verildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.450 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezleri, akaryakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, mühimmat depolarını, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 157 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/mavi-akimda-iha-alarmi-gazpromun-krasnodar-istasyonu-hedef-alindi-1107102030.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması son bir günde 900’den fazla Ukrayna İHA’sı düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 903 insansız hava aracı düşürdüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, "Hava savunma sistemleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 8 güdümlü hava bombasını ve 903 uçak tipi insansız hava aracını düşürdü" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.450 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 10 zırhlı savaş aracını imha etti.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezleri, akaryakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, mühimmat depolarını, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 157 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.