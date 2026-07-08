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Rus patenci Efimova: Tarafsız statüde yarışarak Rusya'yı savunuyorum
Rus patenci Efimova: Tarafsız statüde yarışarak Rusya'yı savunuyorum
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Rus sporcu Yefimova, tarafsız statüde yarışmanın sadece kendisi için mücadele... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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Dünya şampiyonu patenci Alyona Yefimova, uluslararası müsabakalarda tarafsız statüde yarışmanın, ülkesini temsil etme ve koruma misyonunu değiştirmediğini vurguladı.Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Yefimova, "Tarafsız statüde yarışmam, sadece kendim için yarıştığım anlamına gelmiyor, herkes bizi tanıyor, hangi ülkeden geldiğimizi çok iyi biliyorlar. Ben sadece kendimi değil, tüm ülkemi savunuyorum" ifadelerini kullandı.'Bayrağımız için özlem duyuyoruz'Rusya Milli Takımı Antrenörü Anastasiya Kukuşkina ise uluslararası arenada kendi bayrakları altında yarışamamaktan duyduğu üzüntüyü paylaştı. Kukuşkina, "Rus marşımızı söylemek, bayrağımızla çıkmak ve ülkemizin renklerini savunmak istiyoruz" dedi.Rus antrenör ayrıca, geleneksel olarak tırnaklarını üç renkli Rus bayrağı deseninde boyadığını, ancak mevcut kısıtlamalar nedeniyle artık yarışmaya ev sahipliği yapan ülkenin bayrak renklerini kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusya-bayragi-ve-marsi-engellendi-rus-jimnastikciler-romanyadaki-turnuvadan-cekildi-1106792970.html
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rusya, milano, dünya kupası, paten, buz pateni
rusya, milano, dünya kupası, paten, buz pateni

Rus patenci Efimova: Tarafsız statüde yarışarak Rusya'yı savunuyorum

17:04 08.07.2026
paten
paten - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Rus sporcu Yefimova, tarafsız statüde yarışmanın sadece kendisi için mücadele ettiği anlamına gelmediğini belirtti.
Dünya şampiyonu patenci Alyona Yefimova, uluslararası müsabakalarda tarafsız statüde yarışmanın, ülkesini temsil etme ve koruma misyonunu değiştirmediğini vurguladı.

Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Yefimova, "Tarafsız statüde yarışmam, sadece kendim için yarıştığım anlamına gelmiyor, herkes bizi tanıyor, hangi ülkeden geldiğimizi çok iyi biliyorlar. Ben sadece kendimi değil, tüm ülkemi savunuyorum" ifadelerini kullandı.

'Bayrağımız için özlem duyuyoruz'

Rusya Milli Takımı Antrenörü Anastasiya Kukuşkina ise uluslararası arenada kendi bayrakları altında yarışamamaktan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Kukuşkina, "Rus marşımızı söylemek, bayrağımızla çıkmak ve ülkemizin renklerini savunmak istiyoruz" dedi.

Rus antrenör ayrıca, geleneksel olarak tırnaklarını üç renkli Rus bayrağı deseninde boyadığını, ancak mevcut kısıtlamalar nedeniyle artık yarışmaya ev sahipliği yapan ülkenin bayrak renklerini kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.
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