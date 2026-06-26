https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusya-bayragi-ve-marsi-engellendi-rus-jimnastikciler-romanyadaki-turnuvadan-cekildi-1106792970.html

Rusya bayrağı ve marşı engellendi: Rus jimnastikçiler Romanya'daki turnuvadan çekildi

Rusya bayrağı ve marşı engellendi: Rus jimnastikçiler Romanya'daki turnuvadan çekildi

Sputnik Türkiye

Rusya Jimnastik Federasyonu, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen Dünya Jimnastik Kupası'na katılmama kararı aldı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T12:45+0300

2026-06-26T12:45+0300

2026-06-26T12:45+0300

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Rusya Jimnastik Federasyonu, organizatörlerin Rusya bayrağının açılmasına ve Rusya marşının çalınmasına izin vermeyeceklerini sözlü olarak bildirmeleri üzerine turnuvadan çekildiklerini duyurdu. Rusya Jimnastik Federasyonu Artistik Patinaj Basın Sözcüsü Linar Ginatullin, bu tutumun Dünya Jimnastik Federasyonu'nun Rus sporcuların tüm haklarının iade edilmesine dair Mayıs ayında aldığı karara aykırı olduğunu vurguladı.'Sistematik bir engelleme olabilir'Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Duması milletvekili Svetlana Jurova, yaşananların planlı bir strateji olabileceğine dikkat çekti. Organizatörlerin bu tutumuyla Rus sporcuların turnuvalara katılımını engellemeyi hedeflediğini savunan Jurova, "Onlar, Rusların kendi istekleriyle turnuvalardan çekilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Şu an, 'İşte bu yöntem işe yarıyor, neden Rusları çağıralım?' diyebilirler. Başka ülkelerin de aynı yöntemi kullanmasını istemeyiz" ifadelerini kullandı.Jurova, yaşanan bu durum nedeniyle Romanya Jimnastik Federasyonu'nun cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.Uluslararası federasyonların aldığı kararlara rağmen, bazı AB ülkeleri bu kararları uygulamama konusunda anlaştı ve Rus sporcuların Rusya bayrağı ve marşıyla yarışmalara katılmasına hala izin vermemeyi sürdürüyor. Bu durum, daha önce inşa edilen tüm spor yönetim sistemini baltalıyor. Uluslararası yetkililer, öznelliklerini ve yönetilebilirliklerini yitiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abdden-siginmacilar-icin-sert-karar-kapilar-tamamen-kapali-1106790800.html

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