Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusya-bayragi-ve-marsi-engellendi-rus-jimnastikciler-romanyadaki-turnuvadan-cekildi-1106792970.html
Rusya bayrağı ve marşı engellendi: Rus jimnastikçiler Romanya'daki turnuvadan çekildi
Rusya bayrağı ve marşı engellendi: Rus jimnastikçiler Romanya'daki turnuvadan çekildi
Sputnik Türkiye
Rusya Jimnastik Federasyonu, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen Dünya Jimnastik Kupası'na katılmama kararı aldı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T12:45+0300
2026-06-26T12:45+0300
spor
haberler
rusya
svetlana jurova
romanya
jimnastik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106792956_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_2806dbecd7ffecb6726121d74ebe1a28.jpg
Rusya Jimnastik Federasyonu, organizatörlerin Rusya bayrağının açılmasına ve Rusya marşının çalınmasına izin vermeyeceklerini sözlü olarak bildirmeleri üzerine turnuvadan çekildiklerini duyurdu. Rusya Jimnastik Federasyonu Artistik Patinaj Basın Sözcüsü Linar Ginatullin, bu tutumun Dünya Jimnastik Federasyonu'nun Rus sporcuların tüm haklarının iade edilmesine dair Mayıs ayında aldığı karara aykırı olduğunu vurguladı.'Sistematik bir engelleme olabilir'Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Duması milletvekili Svetlana Jurova, yaşananların planlı bir strateji olabileceğine dikkat çekti. Organizatörlerin bu tutumuyla Rus sporcuların turnuvalara katılımını engellemeyi hedeflediğini savunan Jurova, "Onlar, Rusların kendi istekleriyle turnuvalardan çekilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Şu an, 'İşte bu yöntem işe yarıyor, neden Rusları çağıralım?' diyebilirler. Başka ülkelerin de aynı yöntemi kullanmasını istemeyiz" ifadelerini kullandı.Jurova, yaşanan bu durum nedeniyle Romanya Jimnastik Federasyonu'nun cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.Uluslararası federasyonların aldığı kararlara rağmen, bazı AB ülkeleri bu kararları uygulamama konusunda anlaştı ve Rus sporcuların Rusya bayrağı ve marşıyla yarışmalara katılmasına hala izin vermemeyi sürdürüyor. Bu durum, daha önce inşa edilen tüm spor yönetim sistemini baltalıyor. Uluslararası yetkililer, öznelliklerini ve yönetilebilirliklerini yitiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abdden-siginmacilar-icin-sert-karar-kapilar-tamamen-kapali-1106790800.html
rusya
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106792956_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d211ddb5fe76905bfec25aa2deac9f41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, rusya, svetlana jurova, romanya, jimnastik
haberler, rusya, svetlana jurova, romanya, jimnastik

Rusya bayrağı ve marşı engellendi: Rus jimnastikçiler Romanya'daki turnuvadan çekildi

12:45 26.06.2026
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinУчастницы гала-концерта сборной России по художественной гимнастике
Участницы гала-концерта сборной России по художественной гимнастике - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Jimnastik Federasyonu, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen Dünya Jimnastik Kupası'na katılmama kararı aldı.
Rusya Jimnastik Federasyonu, organizatörlerin Rusya bayrağının açılmasına ve Rusya marşının çalınmasına izin vermeyeceklerini sözlü olarak bildirmeleri üzerine turnuvadan çekildiklerini duyurdu.

Rusya Jimnastik Federasyonu Artistik Patinaj Basın Sözcüsü Linar Ginatullin, bu tutumun Dünya Jimnastik Federasyonu'nun Rus sporcuların tüm haklarının iade edilmesine dair Mayıs ayında aldığı karara aykırı olduğunu vurguladı.

'Sistematik bir engelleme olabilir'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Duması milletvekili Svetlana Jurova, yaşananların planlı bir strateji olabileceğine dikkat çekti.

Organizatörlerin bu tutumuyla Rus sporcuların turnuvalara katılımını engellemeyi hedeflediğini savunan Jurova, "Onlar, Rusların kendi istekleriyle turnuvalardan çekilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Şu an, 'İşte bu yöntem işe yarıyor, neden Rusları çağıralım?' diyebilirler. Başka ülkelerin de aynı yöntemi kullanmasını istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Jurova, yaşanan bu durum nedeniyle Romanya Jimnastik Federasyonu'nun cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası federasyonların aldığı kararlara rağmen, bazı AB ülkeleri bu kararları uygulamama konusunda anlaştı ve Rus sporcuların Rusya bayrağı ve marşıyla yarışmalara katılmasına hala izin vermemeyi sürdürüyor.

Bu durum, daha önce inşa edilen tüm spor yönetim sistemini baltalıyor. Uluslararası yetkililer, öznelliklerini ve yönetilebilirliklerini yitiriyor.
Trump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltında alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
DÜNYA
ABD'den sığınmacılar için sert karar: 'Kapılar tamamen kapalı'
11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала