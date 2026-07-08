https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rus-milletvekili-ve-olimpiyat-sampiyonu-jurova-sporcu-sahaya-politikayla-degil-performansiyla-cikar-1107115937.html

Rus milletvekili ve olimpiyat şampiyonu Jurova: Sporcu sahaya politikayla değil, performansıyla çıkar

Rus milletvekili ve olimpiyat şampiyonu Jurova: Sporcu sahaya politikayla değil, performansıyla çıkar

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Milletvekili ve olimpiyat şampiyonu Svetlana Jurova, sporda esas olanın ülke kimliği değil, yetenek ve ustalık olduğunu vurgulayarak... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T19:39+0300

2026-07-08T19:39+0300

2026-07-08T19:39+0300

dünya

svetlana jurova

rusya devlet duması

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

abd

i̇srail

lionel messi

japonya

kore

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Olimpiyat şampiyonu ve Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanvekili Svetlana Jurova, sporun siyasetten bağımsız kalması gerektiğini vurguladı. Sporcuların sahaya güç, hız, çeviklik, artistik yetenek ve koordinasyon gibi özellikleriyle çıktığını belirten Jurova, “Sporcu, hangi ülkeye ait olduğu ya da arkasında hangi politikacıların durduğuyla değil, performansıyla değerlendirilmelidir. Bu kısım siyasetçilere ait; bırakın onlar söz ve retorik üzerinden rekabet etsin, sporcular bambaşka bir alanda yarışıyor” dedi.Tribünlerde ve ekran başında da izleyicinin görmek istediğinin “sporun güzelliği” olduğunu söyleyen Jurova, milliyet unsurunun ancak kendi sporcuna destek verirken öne çıktığını ifade etti:Jurova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) son dönemde yaptığı tüzük değişikliğine de değinerek, bu adımın, ABD ve İsrail’in eylemlerinden rahatsız olan ülkelerin itirazları karşısında atıldığını belirtti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/uluslararasi-sporu-bagimsizliktan-cikaranlar-olimpiyat-ruhunu-yok-ediyor-1107113903.html

i̇srail

japonya

kore

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Sputnik Türkiye

svetlana jurova, rusya devlet duması, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), abd, i̇srail, lionel messi, japonya, kore