https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rus-milletvekili-ve-olimpiyat-sampiyonu-jurova-sporcu-sahaya-politikayla-degil-performansiyla-cikar-1107115937.html
Rus milletvekili ve olimpiyat şampiyonu Jurova: Sporcu sahaya politikayla değil, performansıyla çıkar
Rus milletvekili ve olimpiyat şampiyonu Jurova: Sporcu sahaya politikayla değil, performansıyla çıkar
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Milletvekili ve olimpiyat şampiyonu Svetlana Jurova, sporda esas olanın ülke kimliği değil, yetenek ve ustalık olduğunu vurgulayarak... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T19:39+0300
2026-07-08T19:39+0300
2026-07-08T19:39+0300
dünya
svetlana jurova
rusya devlet duması
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
abd
i̇srail
lionel messi
japonya
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Olimpiyat şampiyonu ve Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanvekili Svetlana Jurova, sporun siyasetten bağımsız kalması gerektiğini vurguladı. Sporcuların sahaya güç, hız, çeviklik, artistik yetenek ve koordinasyon gibi özellikleriyle çıktığını belirten Jurova, “Sporcu, hangi ülkeye ait olduğu ya da arkasında hangi politikacıların durduğuyla değil, performansıyla değerlendirilmelidir. Bu kısım siyasetçilere ait; bırakın onlar söz ve retorik üzerinden rekabet etsin, sporcular bambaşka bir alanda yarışıyor” dedi.Tribünlerde ve ekran başında da izleyicinin görmek istediğinin “sporun güzelliği” olduğunu söyleyen Jurova, milliyet unsurunun ancak kendi sporcuna destek verirken öne çıktığını ifade etti:Jurova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) son dönemde yaptığı tüzük değişikliğine de değinerek, bu adımın, ABD ve İsrail’in eylemlerinden rahatsız olan ülkelerin itirazları karşısında atıldığını belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/uluslararasi-sporu-bagimsizliktan-cikaranlar-olimpiyat-ruhunu-yok-ediyor-1107113903.html
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svetlana jurova, rusya devlet duması, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), abd, i̇srail, lionel messi, japonya, kore
svetlana jurova, rusya devlet duması, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), abd, i̇srail, lionel messi, japonya, kore
Rus milletvekili ve olimpiyat şampiyonu Jurova: Sporcu sahaya politikayla değil, performansıyla çıkar
Rusya Devlet Duması Milletvekili ve olimpiyat şampiyonu Svetlana Jurova, sporda esas olanın ülke kimliği değil, yetenek ve ustalık olduğunu vurgulayarak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) tüzük değişikliğini ABD ve İsrail’in eylemlerine tepki gösteren ülkelerin baskısı karşısında “kendini kurtarma hamlesi” olarak nitelendirdi.
Olimpiyat şampiyonu ve Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanvekili Svetlana Jurova, sporun siyasetten bağımsız kalması gerektiğini vurguladı. Sporcuların sahaya güç, hız, çeviklik, artistik yetenek ve koordinasyon gibi özellikleriyle çıktığını belirten Jurova, “Sporcu, hangi ülkeye ait olduğu ya da arkasında hangi politikacıların durduğuyla değil, performansıyla değerlendirilmelidir. Bu kısım siyasetçilere ait; bırakın onlar söz ve retorik üzerinden rekabet etsin, sporcular bambaşka bir alanda yarışıyor” dedi.
Tribünlerde ve ekran başında da izleyicinin görmek istediğinin “sporun güzelliği” olduğunu söyleyen Jurova, milliyet unsurunun ancak kendi sporcuna destek verirken öne çıktığını ifade etti:
Dikkat edin, bir sporcu gerçekten olağanüstü ise onu tüm dünya destekliyor. Bugün Lionel Messi’yi insanlar destekliyor mu? Evet. Peki herkes onun Arjantinli oluşunu mu konuşuyor? Muhtemelen hayır. Bizim sporcular için de böyleydi: Mirra Andreyeva’ya çok geniş bir kitle destek verdi. Artistik buz patenindeki kızlarımız için Japonya’nın, Kore’nin nasıl kenetlendiğini, onlar için ayrı fan kulüpleri kurulduğunu bizzat gördüm. Çünkü bu, sporun güzelliğiyle ilgili.
Jurova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) son dönemde yaptığı tüzük değişikliğine de değinerek, bu adımın, ABD ve İsrail’in eylemlerinden rahatsız olan ülkelerin itirazları karşısında atıldığını belirtti:
IOC’ye, bu dönemde ABD ve İsrail’in tutumuna tepki gösteren diğer ülkelerden ciddi itirazlar gelmeye başladı: ‘Madem bu kadar ilkeselsiniz, neden onları men etmiyorsunuz?’ diye soruldu. İşte IOC, bu rahatsız edici sorulardan kendini korumak için tüzükte değişiklik yaptı. Şimdi de bu değişikliklere dayanarak, bizim sporcularımızın yarışmalara kabul edilmesini tavsiye ediyorlar.