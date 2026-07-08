https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rus-askeri-uzman-flamingo-fuzeleri-aslinda-bati-urunudur-ukrayna-ise-firlatma-rampasi-gorevi-1107116077.html
Rus askeri uzman: Flamingo füzeleri aslında Batı ürünüdür, Ukrayna ise firlatma rampası görevi görüyor
Rus askeri uzman: Flamingo füzeleri aslında Batı ürünüdür, Ukrayna ise firlatma rampası görevi görüyor
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Knutov, Ukrayna ordusunun kullandığı uzun menzilli Flamingo füzelerinin Batı’da üretilen bir ürün olduğunu, bu nedenle Rus topraklarını hedef... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T19:45+0300
2026-07-08T19:45+0300
2026-07-08T19:45+0300
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ural dağları
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Rusya son bir ayda Ukrayna'nın büyük umutlar bağladığı Flamingo füzelerinin üretimini yapan tesislere en az iki kez saldırı düzenledi.Rus askeri uzman, Hava Savunma Kuvvetleri tarihçisi Yuriy Knutov, Sputnik'e demecinde bu füzelerin üretimi ile bağlantılı olan tesislerin neden öncelikli hedef olduğunu anlattı."Flamingo fabrikaları, 3.000 kilometre menzile sahip seyir füzeleri üretiyor. Söz konusu seyir füzeleri, Ural Dağları'nın ötesindeki hedefleri vurabilecek kapasiteye sahip. Savaş başlıkları oldukça güçlü, yaklaşık bir ton ağırlığında. Bu da, böyle bir füzenin hedefine ulaştığında önemli bir yıkıma yol açacağı anlamına geliyor" diyen Knutov, bu nedenle Rusya'nın şu anda, bu seyir füzelerinin montajının yapıldığı tesislere odaklanmış durumda olduğunu, böylece füzelerin ordudaki sayılarının sınırlandırılması için her şeyin yapıldığını ifade etti.Rus uzman, "Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu tür füzelerden minimum sayıda bulundurmasını sağlayarak, hava savunma kuvvetlerinin bu füzeleri düşürmesini kolaylaştırıyor, zira havada sadece bir, iki veya en fazla üç füze bulunduğu zaman imha görevi kolaylaşmış oluyor. Bu nedenle saldırılar özellikle, aralarında Flamingo füzelerinin montajını yapanların da bulunduğu uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) üreten fabrikaları hedef alıyor" diye konuştu."Flamingo füzeleri Ukrayna'nın ‘asimetrik yanıtı’ olarak adlandırılıyordu. Kiev ve Batılı destekçileri neden bu füzeler üzerine bahis yaptı?" sorusunu da yanıtsız bırakmayan Knutov, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rusya-kievdeki-askeri-hedefleri-vurdu-fuze-parcalari-ve-iha-uretim-merkezleri-imha-edildi-1107094485.html
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ukrayna, uzun menzilli füze, flamingo, yuriy knutov, rusya, sputnik, ural dağları, ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna, uzun menzilli füze, flamingo, yuriy knutov, rusya, sputnik, ural dağları, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rus askeri uzman: Flamingo füzeleri aslında Batı ürünüdür, Ukrayna ise firlatma rampası görevi görüyor
Rus askeri uzman Knutov, Ukrayna ordusunun kullandığı uzun menzilli Flamingo füzelerinin Batı’da üretilen bir ürün olduğunu, bu nedenle Rus topraklarını hedef alan saldırıların aslında Avrupalılar tarafından yapıldığını belirtti.
Rusya son bir ayda Ukrayna'nın büyük umutlar bağladığı Flamingo füzelerinin üretimini yapan tesislere en az iki kez saldırı düzenledi.
Rus askeri uzman, Hava Savunma Kuvvetleri tarihçisi Yuriy Knutov, Sputnik'e demecinde bu füzelerin üretimi ile bağlantılı olan tesislerin neden öncelikli hedef olduğunu anlattı.
"Flamingo fabrikaları, 3.000 kilometre menzile sahip seyir füzeleri üretiyor. Söz konusu seyir füzeleri, Ural Dağları'nın ötesindeki hedefleri vurabilecek kapasiteye sahip. Savaş başlıkları oldukça güçlü, yaklaşık bir ton ağırlığında. Bu da, böyle bir füzenin hedefine ulaştığında önemli bir yıkıma yol açacağı anlamına geliyor" diyen Knutov, bu nedenle Rusya'nın şu anda, bu seyir füzelerinin montajının yapıldığı tesislere odaklanmış durumda olduğunu, böylece füzelerin ordudaki sayılarının sınırlandırılması için her şeyin yapıldığını ifade etti.
Rus uzman, "Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu tür füzelerden minimum sayıda bulundurmasını sağlayarak, hava savunma kuvvetlerinin bu füzeleri düşürmesini kolaylaştırıyor, zira havada sadece bir, iki veya en fazla üç füze bulunduğu zaman imha görevi kolaylaşmış oluyor. Bu nedenle saldırılar özellikle, aralarında Flamingo füzelerinin montajını yapanların da bulunduğu uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) üreten fabrikaları hedef alıyor" diye konuştu.
Bileşenler yurt dışında üretildiği ve ardından Ukrayna'ya teslim edilerek orada montajı yapıldığı için, montaj tesisleri dağılmış olabilir ve bir tesiste örneğin 40 füze değil de 10 füze çıkarılıyor olabilir. Böylece tesislerin sayısı artmış oluyor ve bu, imha edilmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla böye bir sorun var, ancak tespit ettiğimiz montaj tesislerini düzenli olarak tespit edip anında vuruyoruz ve böylece Ukrayna'nın üretebileceği füze sayısını azaltıyoruz.
"Flamingo füzeleri Ukrayna'nın ‘asimetrik yanıtı’ olarak adlandırılıyordu. Kiev ve Batılı destekçileri neden bu füzeler üzerine bahis yaptı?" sorusunu da yanıtsız bırakmayan Knutov, şunları söyledi:
Üzerlerinde Ukrayna’ya ait neredeyse hiçbir şey olmamasına rağmen yine de Ukrayna menşeili kabul edilen Flamingo füzelerinin fırlatılması için hedef onayı da gerekmiyor. Ancak hedefler Amerikalılar, Fransızlar tarafından belirleniyor, şimdi Finliler de keşif bilgileri sağlıyor. Bu hedefler, bahsettiğim ülkelerin uyduları tarafından belirleniyor. Dolayısıyla, genel olarak bu bir Avrupa ürünü, Ukrayna ürünü değil. Ve saldırıların Ukraynalılar değil, Avrupalılar tarafından yapıldığını söylemek yerinde olur. Ukraynalılar sadece fırlatma rampası görevi görüyor.