https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rus-askeri-uzman-flamingo-fuzeleri-aslinda-bati-urunudur-ukrayna-ise-firlatma-rampasi-gorevi-1107116077.html

Rus askeri uzman: Flamingo füzeleri aslında Batı ürünüdür, Ukrayna ise firlatma rampası görevi görüyor

Rus askeri uzman: Flamingo füzeleri aslında Batı ürünüdür, Ukrayna ise firlatma rampası görevi görüyor

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Knutov, Ukrayna ordusunun kullandığı uzun menzilli Flamingo füzelerinin Batı’da üretilen bir ürün olduğunu, bu nedenle Rus topraklarını hedef... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T19:45+0300

2026-07-08T19:45+0300

2026-07-08T19:45+0300

görüş

ukrayna

uzun menzilli füze

flamingo

yuriy knutov

rusya

sputnik

ural dağları

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya son bir ayda Ukrayna'nın büyük umutlar bağladığı Flamingo füzelerinin üretimini yapan tesislere en az iki kez saldırı düzenledi.Rus askeri uzman, Hava Savunma Kuvvetleri tarihçisi Yuriy Knutov, Sputnik'e demecinde bu füzelerin üretimi ile bağlantılı olan tesislerin neden öncelikli hedef olduğunu anlattı."Flamingo fabrikaları, 3.000 kilometre menzile sahip seyir füzeleri üretiyor. Söz konusu seyir füzeleri, Ural Dağları'nın ötesindeki hedefleri vurabilecek kapasiteye sahip. Savaş başlıkları oldukça güçlü, yaklaşık bir ton ağırlığında. Bu da, böyle bir füzenin hedefine ulaştığında önemli bir yıkıma yol açacağı anlamına geliyor" diyen Knutov, bu nedenle Rusya'nın şu anda, bu seyir füzelerinin montajının yapıldığı tesislere odaklanmış durumda olduğunu, böylece füzelerin ordudaki sayılarının sınırlandırılması için her şeyin yapıldığını ifade etti.Rus uzman, "Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu tür füzelerden minimum sayıda bulundurmasını sağlayarak, hava savunma kuvvetlerinin bu füzeleri düşürmesini kolaylaştırıyor, zira havada sadece bir, iki veya en fazla üç füze bulunduğu zaman imha görevi kolaylaşmış oluyor. Bu nedenle saldırılar özellikle, aralarında Flamingo füzelerinin montajını yapanların da bulunduğu uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) üreten fabrikaları hedef alıyor" diye konuştu."Flamingo füzeleri Ukrayna'nın ‘asimetrik yanıtı’ olarak adlandırılıyordu. Kiev ve Batılı destekçileri neden bu füzeler üzerine bahis yaptı?" sorusunu da yanıtsız bırakmayan Knutov, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rusya-kievdeki-askeri-hedefleri-vurdu-fuze-parcalari-ve-iha-uretim-merkezleri-imha-edildi-1107094485.html

ukrayna

rusya

ural dağları

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ukrayna, uzun menzilli füze, flamingo, yuriy knutov, rusya, sputnik, ural dağları, ukrayna silahlı kuvvetleri