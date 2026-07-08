https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/plajda-anne-ve-kizina-hakaret-ettigi-iddia-edilen-kadin-tutuklandi-1107110228.html

Plajda anne ve kızına hakaret ettiği iddia edilen kadın tutuklandı

Plajda anne ve kızına hakaret ettiği iddia edilen kadın tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir Seferihisar'da plajda anne ve kızına hakaret ettiği iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan kadın tutuklandı 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T16:26+0300

2026-07-08T16:26+0300

2026-07-08T16:26+0300

türki̇ye

seferihisar

hakaret

tutuklama

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İzmir Seferihisar'da bir plajda bir anne ve kızına hakaret ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan İ.A. isimli kadın tutuklandı. Nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrolle serbest bırakılmış, başsavcılığın itirazı üzerine ikinci kez gözaltına alınmıştı. Görüntüler ise sosyal medyada gündem olmuştu. Başsavcılık itiraz etmiştiSeferihisar'ın Mersin Alanı Mahallesi'ndeki bir plajda 3 Temmuz'da İ.A. ile A.A. ve kızı arasında tartışma çıkmış, A.A. kendisi ve kızına hakaret edildiğini belirterek, İ.A'dan şikayetçi olmuştu.Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan İ.A. sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Başsavcılıkça İ.A'nın adli kontrol kararına itiraz edilmiş, Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesince kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle şüpheli için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş, zanlı dün yeniden gözaltına alınmıştı.

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