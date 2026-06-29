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Emekli adam bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı: 5 gözaltı
Emekli adam bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı: 5 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı çeşitli bahanelerle ikna ederek evinde bulunan bin 758 Cumhuriyet altınını adresine gelen bir kişiye teslim etmesini sağladı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı, emniyete giderek şikayetçi oldu. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayla bağlantılı Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K., Selahattin A., Hakan U. ve Ahmet K. isimli 7 şüphelinin kimlikleri belirlendi.İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/iyi-parti-milletvekili-burhanettin-kocamaz-da-dolandiricilarin-tuzagina-dustu-10-kilo-altini-elden-1106645870.html
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i̇stanbul, cumhuriyet, altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı
i̇stanbul, cumhuriyet, altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı
Emekli adam bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı: 5 gözaltı
İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaşlı adamdan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 Cumhuriyet altınını aldığı ortaya çıktı.
Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı çeşitli bahanelerle ikna ederek evinde bulunan bin 758 Cumhuriyet altınını adresine gelen bir kişiye teslim etmesini sağladı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı, emniyete giderek şikayetçi oldu. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayla bağlantılı Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K., Selahattin A., Hakan U. ve Ahmet K. isimli 7 şüphelinin kimlikleri belirlendi.
İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.