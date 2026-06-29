https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/emekli-adam-bin-758-cumhuriyet-altinini-dolandiricilara-kaptirdi-5-gozalti-1106865467.html

Emekli adam bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı: 5 gözaltı

Emekli adam bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı: 5 gözaltı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

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Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı çeşitli bahanelerle ikna ederek evinde bulunan bin 758 Cumhuriyet altınını adresine gelen bir kişiye teslim etmesini sağladı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı, emniyete giderek şikayetçi oldu. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayla bağlantılı Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K., Selahattin A., Hakan U. ve Ahmet K. isimli 7 şüphelinin kimlikleri belirlendi.İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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