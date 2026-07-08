https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/pakistanda-kargo-ucagi-radardan-kayboldu-1107087174.html
Pakistan'da kargo uçağı radardan kayboldu
Pakistan'da kargo uçağı radardan kayboldu
Sputnik Türkiye
Pakistan'da Sharjah-Karaçi seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi kargo uçağı, motor arızası bildiriminin ardından Karaçi açıklarında radardan kayboldu... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T00:02+0300
2026-07-08T00:02+0300
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pakistan
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Pakistan basınında yer alan haberlere göre, bir kargo şirketine ait 27 yıllık Boeing 737 tipi kargo uçağı, Karaçi'nin yaklaşık 155 deniz mili açığında radardan kayboldu.Sharjah'dan Karaçi'ye sefer yapan uçağın, radar verilerine göre kısa süre içinde 34 bin feet irtifa kaybettiği bildirildi.Pakistan Havacılık İdaresi, uçağın motor arızası bildiriminde bulunduktan sonra radarla irtibatının kesildiğini doğruladı.Olayın nedenine ve uçağın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/frederiksen-yineledi-gronland-elbette-satilik-degil-en-basindan-beri-acikca-belirttik-1107086299.html
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pakistan, boeing 737
Pakistan'da kargo uçağı radardan kayboldu
Pakistan'da Sharjah-Karaçi seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi kargo uçağı, motor arızası bildiriminin ardından Karaçi açıklarında radardan kayboldu. Uçakta 5 kişilik mürettebatın bulunduğu öğrenildi.
Pakistan basınında yer alan haberlere göre, bir kargo şirketine ait 27 yıllık Boeing 737 tipi kargo uçağı, Karaçi'nin yaklaşık 155 deniz mili açığında radardan kayboldu.
Sharjah'dan Karaçi'ye sefer yapan uçağın, radar verilerine göre kısa süre içinde 34 bin feet irtifa kaybettiği bildirildi.
Pakistan Havacılık İdaresi, uçağın motor arızası bildiriminde bulunduktan sonra radarla irtibatının kesildiğini doğruladı.
Olayın nedenine ve uçağın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.