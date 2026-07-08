https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/pakistanda-kargo-ucagi-radardan-kayboldu-1107087174.html

Pakistan'da kargo uçağı radardan kayboldu

Pakistan'da kargo uçağı radardan kayboldu

Sputnik Türkiye

Pakistan'da Sharjah-Karaçi seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi kargo uçağı, motor arızası bildiriminin ardından Karaçi açıklarında radardan kayboldu... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T00:02+0300

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2026-07-08T00:02+0300

dünya

pakistan

boeing 737

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Pakistan basınında yer alan haberlere göre, bir kargo şirketine ait 27 yıllık Boeing 737 tipi kargo uçağı, Karaçi'nin yaklaşık 155 deniz mili açığında radardan kayboldu.Sharjah'dan Karaçi'ye sefer yapan uçağın, radar verilerine göre kısa süre içinde 34 bin feet irtifa kaybettiği bildirildi.Pakistan Havacılık İdaresi, uçağın motor arızası bildiriminde bulunduktan sonra radarla irtibatının kesildiğini doğruladı.Olayın nedenine ve uçağın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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