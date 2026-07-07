https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/frederiksen-yineledi-gronland-elbette-satilik-degil-en-basindan-beri-acikca-belirttik-1107086299.html

Frederiksen yineledi: Grönland elbette satılık değil, en başından beri açıkça belirttik

Frederiksen yineledi: Grönland elbette satılık değil, en başından beri açıkça belirttik

Sputnik Türkiye

Danimarka Başbakanı Frederiksen, NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini ifade ederek "Grönland elbette satılık değil" dedi. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T23:07+0300

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2026-07-07T23:13+0300

dünya

grönland

donald trump

nato

danimarka

mette frederiksen

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Grönland, ABD'nin kontrolünde olmalı' görüşünü yeniden gündeme getirmesine ilişkin Danimarka basınına açıklama yaptı. Danimarka'ya bağlı Grönland'ın ABD'nin bir parçası olmak istemediğini ifade eden Frederiksen, "Grönland elbette satılık değil. Bunu en başından beri açıkça belirttik" dedi.Frederiksen, NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini aktardı.Donald Trump, Ankara'da yaptığı açıklamada, Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın ABD için önemli olduğunu ve ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html

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grönland, donald trump, nato, danimarka, mette frederiksen