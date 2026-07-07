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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/frederiksen-yineledi-gronland-elbette-satilik-degil-en-basindan-beri-acikca-belirttik-1107086299.html
Frederiksen yineledi: Grönland elbette satılık değil, en başından beri açıkça belirttik
Frederiksen yineledi: Grönland elbette satılık değil, en başından beri açıkça belirttik
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Danimarka Başbakanı Frederiksen, NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini ifade ederek "Grönland elbette satılık değil" dedi. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
grönland
donald trump
nato
danimarka
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Grönland, ABD'nin kontrolünde olmalı' görüşünü yeniden gündeme getirmesine ilişkin Danimarka basınına açıklama yaptı. Danimarka'ya bağlı Grönland'ın ABD'nin bir parçası olmak istemediğini ifade eden Frederiksen, "Grönland elbette satılık değil. Bunu en başından beri açıkça belirttik" dedi.Frederiksen, NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini aktardı.Donald Trump, Ankara'da yaptığı açıklamada, Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın ABD için önemli olduğunu ve ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html
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grönland, donald trump, nato, danimarka, mette frederiksen
grönland, donald trump, nato, danimarka, mette frederiksen

Frederiksen yineledi: Grönland elbette satılık değil, en başından beri açıkça belirttik

23:07 07.07.2026 (güncellendi: 23:13 07.07.2026)
© AP Photo / Marius BurgelmanMette Frederiksen
Mette Frederiksen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
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Danimarka Başbakanı Frederiksen, NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini ifade ederek "Grönland elbette satılık değil" dedi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Grönland, ABD'nin kontrolünde olmalı' görüşünü yeniden gündeme getirmesine ilişkin Danimarka basınına açıklama yaptı.
Danimarka'ya bağlı Grönland'ın ABD'nin bir parçası olmak istemediğini ifade eden Frederiksen, "Grönland elbette satılık değil. Bunu en başından beri açıkça belirttik" dedi.
Frederiksen, NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini aktardı.
Donald Trump, Ankara'da yaptığı açıklamada, Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın ABD için önemli olduğunu ve ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti.
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