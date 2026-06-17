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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/hayatini-kaybeden-oyuncu-ece-irtemin-avukatindan-alkol-iddiasina-yanit-annesinin-aciklamalarini-1106573700.html
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatından alkol iddiasına yanıt: Annesi o günü anlattı, fişi gösterdi
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatından alkol iddiasına yanıt: Annesi o günü anlattı, fişi gösterdi
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti'nde rol alan genç oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili 'alkol' iddialarına annesi avukatı aracılığıyla yanıt verdi. İrtem'in avukatı genç... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T12:48+0300
2026-06-17T12:58+0300
yaşam
ece i̇rtem
kızılcık şerbeti
hayatını kaybetti
kalp krizi
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Genç oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken alkol iddialarıyla ilgili ailenin avukatı Uğur Gökkoyun, İrtem'in annesinin ifadelerini aktardı. Oyuncu İrtem'in kamera görüntüleriyle ilgili bazı yorumlar yapıldığını söyleyen avukat, genç oyuncunun o gün mide ağrısı ve halsizlik yaşadığını, annesiyle birlikte bir süre sahilde yürüyüş yapıp soda içtiğini aktardı. Yapılan açıklamada, "Eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir." ifadeleri kullanıldı. Mide ağrısı ve halsizlik yaşadıKuşadası’nda son yolculuğuna uğurlanacak olan Ece İrtem’in annesiyle oturduğu apartmana girerken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerine yapılan yorumlara ailenin avukatı Uğur Gökkoyun'dan açıklama geldi. Avukat Gökkoyun genç oyuncunun annesinin anlattıklarını şöyle aktardı: "Müvekkilim Ece İrtem’in 15.6.2026 günü vefatından önce annesiyle evine giriş anındaki görüntüleri üzerinden bazı yorumlarda bulunulduğundan bilgi kirliliğini engellemek için aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.Annesine bu konu sorulduğunda: Ece İrtem’in 15.6.2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda Sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem’in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kizilcik-serbeti-dizisi-oyuncusu-ece-irtemin-cenaze-programi-belli-oldu-1106536996.html
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ece i̇rtem, kızılcık şerbeti, hayatını kaybetti, kalp krizi
ece i̇rtem, kızılcık şerbeti, hayatını kaybetti, kalp krizi

Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in avukatından alkol iddiasına yanıt: Annesi o günü anlattı, fişi gösterdi

12:48 17.06.2026 (güncellendi: 12:58 17.06.2026)
Ece İrtem sosyal medya
Ece İrtem sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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Kızılcık Şerbeti'nde rol alan genç oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili 'alkol' iddialarına annesi avukatı aracılığıyla yanıt verdi. İrtem'in avukatı genç oyuncunun mide yakınması yaşadığını aktardı.
Genç oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken alkol iddialarıyla ilgili ailenin avukatı Uğur Gökkoyun, İrtem'in annesinin ifadelerini aktardı. Oyuncu İrtem'in kamera görüntüleriyle ilgili bazı yorumlar yapıldığını söyleyen avukat, genç oyuncunun o gün mide ağrısı ve halsizlik yaşadığını, annesiyle birlikte bir süre sahilde yürüyüş yapıp soda içtiğini aktardı. Yapılan açıklamada, "Eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Mide ağrısı ve halsizlik yaşadı

Kuşadası’nda son yolculuğuna uğurlanacak olan Ece İrtem’in annesiyle oturduğu apartmana girerken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerine yapılan yorumlara ailenin avukatı Uğur Gökkoyun'dan açıklama geldi. Avukat Gökkoyun genç oyuncunun annesinin anlattıklarını şöyle aktardı:
"Müvekkilim Ece İrtem’in 15.6.2026 günü vefatından önce annesiyle evine giriş anındaki görüntüleri üzerinden bazı yorumlarda bulunulduğundan bilgi kirliliğini engellemek için aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.
Annesine bu konu sorulduğunda: Ece İrtem’in 15.6.2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda Sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem’in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir."
Ece İrtem sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
YAŞAM
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem'in annesinin ifadesinin ortaya çıktığı iddia edildi: Avukatı yalanladı
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