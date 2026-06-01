Oğuz Murat Aci davası: Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Oğuz Murat Aci davasında Timur Cihantimur’un yargılanmasına 8 Temmuz saat 13.30’da Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacağı açıklandı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, park halindeki ATV’lere çarpmış, kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.Kazanın ardından Timur Cihantimur için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Timur Cihantimur 'suça sürüklenen çocuk' olarak yer aldı ve 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.İddianame İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, yetkisizlik kararıyla dosya Gaziosmanpaşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Sabah'ın haberine göre; Cihantimur’un yargılanmasına 8 Temmuz saat 13.30’da Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacağı bildirildi.
