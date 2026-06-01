https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/oguz-murat-aci-davasi-timur-cihantimurun-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu--1106176535.html

Oğuz Murat Aci davası: Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Oğuz Murat Aci davası: Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Oğuz Murat Aci davasında Timur Cihantimur’un yargılanmasına 8 Temmuz saat 13.30’da Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacağı açıklandı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T22:09+0300

2026-06-01T22:09+0300

2026-06-01T22:09+0300

türki̇ye

timur cihantimur

türkiye

abd

kaza

kaza sebebi

kaza tespit tutanağı

trafik kazası

eylem tok

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_2a5dcb6cbeb4226f9df542579eedcf58.jpg

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, park halindeki ATV’lere çarpmış, kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.Kazanın ardından Timur Cihantimur için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Timur Cihantimur 'suça sürüklenen çocuk' olarak yer aldı ve 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.İddianame İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, yetkisizlik kararıyla dosya Gaziosmanpaşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Sabah'ın haberine göre; Cihantimur’un yargılanmasına 8 Temmuz saat 13.30’da Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260505/abdde-tutuklu-eylem-tok-cezaevinden-mektup-yazdi-varislerle-helallestik--1105499621.html

türki̇ye

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

timur cihantimur, türkiye, abd, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, eylem tok