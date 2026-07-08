https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/netanyahu-trumpin-erdogan-ile-kisisel-bir-dostlugunun-olmasi-turkiyeyi-abd-icin-dost-bir-ulke-1107088662.html

Netanyahu: Trump'ın Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz

Netanyahu: Trump'ın Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz

Sputnik Türkiye

Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği ve F-35 savaş uçaklarının teslimatının yeniden değerlendirilebileceği yönündeki... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T04:44+0300

2026-07-08T04:44+0300

2026-07-08T04:44+0300

dünya

abd

i̇srail

abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu CNN'e verdiği röportajda ABD-Türkiye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu dile getirerek, böyle bir adımın 'Ortadoğu'daki güç dengesini bozacağını' savunarak "Trump’ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/iranin-guneyinde-patlamalar-meydana-geldi-irana-karsi-guclu-bir-dizi-saldiriyi-baslattik-1107087620.html

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Sputnik Türkiye

abd, i̇srail, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)