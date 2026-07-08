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Netanyahu: Trump'ın Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz
Netanyahu: Trump'ın Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz
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Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği ve F-35 savaş uçaklarının teslimatının yeniden değerlendirilebileceği yönündeki... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T04:44+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu CNN'e verdiği röportajda ABD-Türkiye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu dile getirerek, böyle bir adımın 'Ortadoğu'daki güç dengesini bozacağını' savunarak "Trump’ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/iranin-guneyinde-patlamalar-meydana-geldi-irana-karsi-guclu-bir-dizi-saldiriyi-baslattik-1107087620.html
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abd, i̇srail, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)
abd, i̇srail, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)

Netanyahu: Trump'ın Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz

04:44 08.07.2026
© REUTERSNetanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü
Netanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© REUTERS
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Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği ve F-35 savaş uçaklarının teslimatının yeniden değerlendirilebileceği yönündeki açıklamaları hakkında "Trump'ın Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz" ifadelerimi kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceği açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu CNN'e verdiği röportajda ABD-Türkiye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
"Herkes şunun farkında; Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz."
Ayrıca Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu dile getirerek, böyle bir adımın 'Ortadoğu'daki güç dengesini bozacağını' savunarak "Trump’ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim." ifadelerini kullandı.
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