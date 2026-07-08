https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/nato-zirvesinin-menusune-odullu-turk-sef-fatih-tutak-imzasini-atti-1107104668.html
NATO Zirvesi'nde liderlerin menüsünü ödüllü Türk şef Fatih Tutak hazırladı: Türkiye'nin lezzetlerini sundu
NATO Zirvesi'nde liderlerin menüsünü ödüllü Türk şef Fatih Tutak hazırladı: Türkiye'nin lezzetlerini sundu
Sputnik Türkiye
Ankara'daki NATO Zirvesinin ilk gününde devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen akşam yemeğinin menüsü ödüllü şef Fatih Tutak tarafından hazırlandı... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T13:11+0300
2026-07-08T13:11+0300
2026-07-08T13:18+0300
yaşam
nato
menü
zirve
fatih tutak
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NATO Zirvesi'nin ilk gününde Ankara'ya gelen 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına verilen akşam yemeğin menüsü Türkiye'nin ödüllü şefi Fatih Tutak tarafından hazırlandı. Yemekte konuklara mantıdan dana kaburgaya, taş fırın pideden Sütlü Nuriye tatlısına kadar Türkiye'nin farklı lezzetleri ikram edildi. Dünyanın en prestijli ödülünü iki kez aldı Gastronomi alanında dünyanın en en prestijli ödülüne iki kez layık görülen şef Fatih Tutak, dünya liderleri için hazırlanan akşam yemeği menüsünü hazırladı.Yemeğin başlangıç bölümünde taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı, zeytinyağlı sebze sote ile yanık Denizli yoğurdu yer aldı. Akşam yemeğinin ara sıcak bölümünde ise Türk mutfağının dünyaca bilinen lezzetlerinden Kayseri mantısı servis edildi. Mantıya, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşlik etti.Liderlere sunulan ana yemekte iki farklı seçenek öne çıktı. Menüde deniz levreği; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile servis edilirken, diğer ana yemek olarak ağır ateşte pişmiş dana kaburga hazırlandı. Dana kaburgaya ise yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti.Farklı lezzetler bir araya getirildiZirvenin özel akşam yemeği, geleneksel Türk tatlılarından Sütlü Nuriye ile tamamlandı. Tatlı sunumunda Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot kullanılarak Türk mutfağının farklı yöresel tatları bir araya getirildi.
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nato, menü, zirve, fatih tutak
nato, menü, zirve, fatih tutak
NATO Zirvesi'nde liderlerin menüsünü ödüllü Türk şef Fatih Tutak hazırladı: Türkiye'nin lezzetlerini sundu
13:11 08.07.2026 (güncellendi: 13:18 08.07.2026)
Ankara'daki NATO Zirvesinin ilk gününde devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen akşam yemeğinin menüsü ödüllü şef Fatih Tutak tarafından hazırlandı. Liderlere Türkiye'nin birçok yöresine ait yemekler ikram edildi.
NATO Zirvesi'nin ilk gününde Ankara'ya gelen 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına verilen akşam yemeğin menüsü Türkiye'nin ödüllü şefi Fatih Tutak tarafından hazırlandı. Yemekte konuklara mantıdan dana kaburgaya, taş fırın pideden Sütlü Nuriye tatlısına kadar Türkiye'nin farklı lezzetleri ikram edildi.
Dünyanın en prestijli ödülünü iki kez aldı
Gastronomi alanında dünyanın en en prestijli ödülüne iki kez layık görülen şef Fatih Tutak, dünya liderleri için hazırlanan akşam yemeği menüsünü hazırladı.
Yemeğin başlangıç bölümünde taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı, zeytinyağlı sebze sote ile yanık Denizli yoğurdu yer aldı. Akşam yemeğinin ara sıcak bölümünde ise Türk mutfağının dünyaca bilinen lezzetlerinden Kayseri mantısı servis edildi. Mantıya, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşlik etti.
Liderlere sunulan ana yemekte iki farklı seçenek öne çıktı. Menüde deniz levreği; tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile servis edilirken, diğer ana yemek olarak ağır ateşte pişmiş dana kaburga hazırlandı. Dana kaburgaya ise yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti.
Farklı lezzetler bir araya getirildi
Zirvenin özel akşam yemeği, geleneksel Türk tatlılarından Sütlü Nuriye ile tamamlandı. Tatlı sunumunda Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot kullanılarak Türk mutfağının farklı yöresel tatları bir araya getirildi.