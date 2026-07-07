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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/erdogan-cifti-bestepede-nato-lider-ve-esleri-icin-resepsiyon-veriyor-1107081777.html
Erdoğan çifti, Beştepe'de NATO lider ve eşleri için resepsiyon veriyor
Erdoğan çifti, Beştepe'de NATO lider ve eşleri için resepsiyon veriyor
Sputnik Türkiye
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.
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Sosyal resepsiyon ve akşam yemeği adlı etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Karadağ Başbakanı Milojko Spaji ve eşi Milena Tosic Spajic'i karşıladı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedilince Pedro Sanchez yalnız geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html
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nato, beştepe
nato, beştepe

Erdoğan çifti, Beştepe'de NATO lider ve eşleri için resepsiyon veriyor

20:18 07.07.2026 (güncellendi: 20:47 07.07.2026)
Emmanuel ve Brigitte Macron, Erdoğan çifti tarafından karşılandı
Emmanuel ve Brigitte Macron, Erdoğan çifti tarafından karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verilen resepsiyon ve resmi akşam yemeğine katılıyor.
Sosyal resepsiyon ve akşam yemeği adlı etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında veriliyor.
© TCCB / Murat KulaResepsiyon
Resepsiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Resepsiyon
© TCCB / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Karadağ Başbakanı Milojko Spaji ve eşi Milena Tosic Spajic'i karşıladı.
© Mehmet Ali ÖzcanSanchez
Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
Sanchez
© Mehmet Ali Özcan
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedilince Pedro Sanchez yalnız geldi.
Erdoğan-Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
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