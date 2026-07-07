https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/erdogan-cifti-bestepede-nato-lider-ve-esleri-icin-resepsiyon-veriyor-1107081777.html

Erdoğan çifti, Beştepe'de NATO lider ve eşleri için resepsiyon veriyor

Erdoğan çifti, Beştepe'de NATO lider ve eşleri için resepsiyon veriyor

Sputnik Türkiye

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

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Sosyal resepsiyon ve akşam yemeği adlı etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Karadağ Başbakanı Milojko Spaji ve eşi Milena Tosic Spajic'i karşıladı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedilince Pedro Sanchez yalnız geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html

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