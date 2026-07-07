https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/nato-zirvesinin-perde-arkasi-trumpin-f-35-ve-caatsa-mesajlari-ne-anlama-geliyor-1107083208.html

NATO Zirvesi’nin perde arkası: Trump’ın F-35 ve CAATSA mesajları ne anlama geliyor?

NATO Zirvesi’nin perde arkası: Trump’ın F-35 ve CAATSA mesajları ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump ikili toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. F-35, KAAN, CAATSA... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T20:34+0300

2026-07-07T20:34+0300

2026-07-07T20:34+0300

görüş

caatsa

donald trump

ankara

kaan

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme, yalnızca iki ülke ilişkileri açısından değil, NATO’nun geleceği bakımından da kritik mesajlar içerdi. Trump’ın “F-35 konusunda artık bir karar almamız gerekiyor” ve “CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız” açıklamaları, Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin başlayabileceği yönünde yorumlanıyor. Sputnik Türkiye’ye konuşan Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, NATO Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.‘Ankara’daki NATO Zirvesi önceki zirvelerden çok farklı’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel’e göre Ankara’da düzenlenen zirveyi önceki NATO zirvelerinden ayıran temel unsur, uluslararası sistemde krizlerin aynı anda derinleştiği bir döneme denk gelmesi. Yücel, artan jeopolitik rekabet ve küresel güvenlik risklerinin savunma sanayisinin önemini daha da artırdığını belirterek, bu süreçte Türkiye’nin NATO içindeki ağırlığının ve görünürlüğünün önemli ölçüde yükseldiğini ifade etti:‘Trump, F-35 dosyasını kapatmak istiyor’Trump’ın süreci sonuçlandırmak istediğini belirten Yücel, buna rağmen ABD Kongresi, güvenlik bürokrasisi ve teknik süreçlerin karar mekanizmasını zorlaştırdığına dikkat çekti. Yücel’e göre Trump döneminde F-35 meselesi mutlaka bir sonuca ulaşacak ancak bunun kapsamını Washington’daki siyasi dengeler belirleyecek:‘KAAN’ın motorunda ABD desteği gelebilir’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel’in değerlendirmelerinde en dikkat çeken başlıklardan biri ise KAAN oldu. Yücel, mevcut tabloya bakıldığında KAAN savaş uçağının motorları konusunda ABD’den destek gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek Trump’ın bu konuda Türkiye’ye olumlu yaklaştığını ifade etti:‘CAATSA yaptırımları kademeli kaldırılabilir’Trump’ın CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız açıklamasını da değerlendiren Yücel, siyasi mesajların önemli olduğunu ancak temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi. Sürecin önündeki en büyük engelin yine ABD Kongresi ile Amerikan güvenlik bürokrasisi olduğunu belirten Yücel, bu nedenle yaptırımların tek seferde kaldırılmasından ziyade kademeli olarak gevşetilmesinin daha olası olduğunu dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-baskani-trump-ankarada-1107067716.html

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caatsa, donald trump, ankara, kaan