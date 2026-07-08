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NATO sonuç bildirgesi yayınlandı: 5. madde vurgusu
NATO sonuç bildirgesi yayınlandı: 5. madde vurgusu
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Ankara'daki NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede 5. madde kapsamındaki 'kolektif savunma taahhüdü' teyit edilirken, Ukrayna için 2026'da 70... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, ittifakın ortak savunma taahhüdü yeniden teyit edilirken, Ukrayna'ya yönelik yeni destek paketi ve savunma harcamalarına ilişkin önemli kararlar açıklandı.Bildirgede öne çıkan başlıklarAnkara Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ayrıca NATO'nun ortak savunma kapasitesinin güçlendirileceği kaydedildi.
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NATO sonuç bildirgesi yayınlandı: 5. madde vurgusu

15:39 08.07.2026 (güncellendi: 15:43 08.07.2026)
© AA / Ahmet Serdar EserNATO Ankara Zirvesi aile fotoğrafı
NATO Ankara Zirvesi aile fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Ankara'daki NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede 5. madde kapsamındaki 'kolektif savunma taahhüdü' teyit edilirken, Ukrayna için 2026'da 70 milyar euroluk destek ve 50 milyar doların üzerinde yeni savunma tedariki kararı açıklandı.
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, ittifakın ortak savunma taahhüdü yeniden teyit edilirken, Ukrayna'ya yönelik yeni destek paketi ve savunma harcamalarına ilişkin önemli kararlar açıklandı.

Bildirgede öne çıkan başlıklar

NATO müttefikleri, Washington Antlaşması'nın 5. maddesi kapsamındaki kolektif savunma taahhütlerinin "demir gibi sağlam" (ironclad) olduğunu bir kez daha teyit etti.
Zirvede, müttefik ülkelerin 50 milyar doların üzerinde yeni savunma tedarik programı başlatacağı duyuruldu.
NATO üyeleri, 2026 yılında Ukrayna'ya toplam 70 milyar euroluk destek sağlama taahhüdünde bulundu.
Bildirgede ayrıca müttefiklerin, 2027 yılında da en az aynı seviyedeki desteği sürdürme konusunda egemen kararlarını teyit ettiği belirtildi.
Ankara Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ayrıca NATO'nun ortak savunma kapasitesinin güçlendirileceği kaydedildi.
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