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Kremlin'den Ankara’ya mesaj: ‘Kiev, enerji hatlarını hedef alıyor’
Kremlin'den Ankara’ya mesaj: ‘Kiev, enerji hatlarını hedef alıyor’
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Ukrayna'nın Mavi Akım ve TürkAkım gibi uluslararası enerji hatlarına yönelik saldırı girişimlerini 'terör faaliyeti' olarak nitelendiren Peskov, Türkiye'yi bu... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T13:29+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejiminin kritik uluslararası enerji altyapılarına karşı sistematik bir ‘terör eğilimi’sergilediğini söyledi.Türkiye’ye doğal gaz ihraç eden Mavi Akım boru hattı altyapısındaki ‘Krasnodarskaya’kompresör istasyonunun bugün Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını değerlendiren Peskov, Ukrayna'nın Türkiye’ye giden hatları sabote etmek için sürekli girişimlerde bulunduğunu ve Moskova'nın bu durumu defalarca Ankara'nın dikkatine sunduğunu ifade etti.Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki tankerleri hedef alan eylemlerini de bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:Dmitriy Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-son-bir-gunde-900den-fazla-ukrayna-ihasi-dusurdu-1107103633.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, türkiye, mavi akım, türkakım, ukrayna, rusya olimpiyat komitesi (roc), baltık ülkeleri

Kremlin'den Ankara’ya mesaj: ‘Kiev, enerji hatlarını hedef alıyor’

13:29 08.07.2026 (güncellendi: 13:31 08.07.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
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Ukrayna'nın Mavi Akım ve TürkAkım gibi uluslararası enerji hatlarına yönelik saldırı girişimlerini 'terör faaliyeti' olarak nitelendiren Peskov, Türkiye'yi bu tehdide karşı defalarca uyardıklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejiminin kritik uluslararası enerji altyapılarına karşı sistematik bir ‘terör eğilimi’sergilediğini söyledi.
Türkiye’ye doğal gaz ihraç eden Mavi Akım boru hattı altyapısındaki ‘Krasnodarskaya’kompresör istasyonunun bugün Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını değerlendiren Peskov, Ukrayna'nın Türkiye’ye giden hatları sabote etmek için sürekli girişimlerde bulunduğunu ve Moskova'nın bu durumu defalarca Ankara'nın dikkatine sunduğunu ifade etti.
Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki tankerleri hedef alan eylemlerini de bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:
"Kiev rejiminin küresel enerji sistemine yönelik bu saldırganlığı son derece tehlikeli. Rusya, bu terör tehditlerini ve riskleri en aza indirmek adına azami güvenlik önlemlerini alıyor."
Dmitriy Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Ukrayna'ya ait İHA'ların Hazar Denizi’ndeki tankerleri vurması, Kiev'in uluslararası enerji altyapısına yönelik terörist faaliyetlerinin bir göstergesi;
Kiev, kritik küresel enerji sistemine karşı saldırganlığını ve terör eylemlerine olan eğilimini sürekli olarak gösteriyor;
Rusya Olimpiyat Komitesi'nin statüsüne ilişkin karar, Rusya'nın uluslararası müsabakalardaki yasal haklarının iade edilmesi yolunda önemli bir adım;
Rusya’nın uluslararası müsabakalardaki yasal haklarının iade edilmesi büyük bir başarı;
Baltık ülkeleri, topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına izin verme kararı almakta acele ederek Finlandiya'nın peşinden koşuyor;
Nükleer silahların konuşlandırılması Baltık ülkelerine güvenlik sağlamayacak, aksine Rusya'yı karşı tedbirler almaya zorlayacak;
Putin, borsa piyasasındaki dalgalanmaların farkında, piyasanın dış olaylara verdiği tepki normal;
Hükümet ekonomiyi geliştirmekle meşgul, Putin'in bugünkü toplantısının da ana konusu buydu.
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