https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/kremlinden-ankaraya-mesaj-kiev-enerji-hatlarini-hedef-aliyor-1107106176.html

Kremlin'den Ankara’ya mesaj: ‘Kiev, enerji hatlarını hedef alıyor’

Kremlin'den Ankara’ya mesaj: ‘Kiev, enerji hatlarını hedef alıyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Mavi Akım ve TürkAkım gibi uluslararası enerji hatlarına yönelik saldırı girişimlerini 'terör faaliyeti' olarak nitelendiren Peskov, Türkiye'yi bu... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T13:29+0300

2026-07-08T13:29+0300

2026-07-08T13:31+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

türkiye

mavi akım

türkakım

ukrayna

rusya olimpiyat komitesi (roc)

baltık ülkeleri

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejiminin kritik uluslararası enerji altyapılarına karşı sistematik bir ‘terör eğilimi’sergilediğini söyledi.Türkiye’ye doğal gaz ihraç eden Mavi Akım boru hattı altyapısındaki ‘Krasnodarskaya’kompresör istasyonunun bugün Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını değerlendiren Peskov, Ukrayna'nın Türkiye’ye giden hatları sabote etmek için sürekli girişimlerde bulunduğunu ve Moskova'nın bu durumu defalarca Ankara'nın dikkatine sunduğunu ifade etti.Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki tankerleri hedef alan eylemlerini de bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:Dmitriy Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-son-bir-gunde-900den-fazla-ukrayna-ihasi-dusurdu-1107103633.html

rusya

ukrayna

baltık ülkeleri

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, türkiye, mavi akım, türkakım, ukrayna, rusya olimpiyat komitesi (roc), baltık ülkeleri