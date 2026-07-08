https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/nato-genel-sekreteri-rutte-abdnin-irana-yonelik-yeni-saldirilari-kesinlikle-gerekliydi-1107092964.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları kesinlikle gerekliydi

NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları kesinlikle gerekliydi

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının "kesinlikle gerekli" olduğunu savundu. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde basının... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T08:24+0300

2026-07-08T08:24+0300

2026-07-08T09:02+0300

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abd

nato

mark rutte

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da yaptığı açıklamada, müttefiklerin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açması gerektiği yönündeki tutumlarını bugün yeniden teyit etmelerini beklediğini söyledi.Rutte, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının "kesinlikle gerekli" olduğunu savundu. Rutte, NATO liderler zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ateşkes varken ve İran ateşkesi ihlal ederken, ABD'nin güçlü bir şekilde karşılık vermesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.NATO Genel Sekreteri, bugünkü oturumla ilgili beklentilerini şöyle dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/nato-zirvesinde-2-gun-bugunku-programda-neler-var-1107091621.html

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