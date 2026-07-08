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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/nato-genel-sekreteri-rutte-abdnin-irana-yonelik-yeni-saldirilari-kesinlikle-gerekliydi-1107092964.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları kesinlikle gerekliydi
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları kesinlikle gerekliydi
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının "kesinlikle gerekli" olduğunu savundu. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde basının... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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nato
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da yaptığı açıklamada, müttefiklerin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açması gerektiği yönündeki tutumlarını bugün yeniden teyit etmelerini beklediğini söyledi.Rutte, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının "kesinlikle gerekli" olduğunu savundu. Rutte, NATO liderler zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ateşkes varken ve İran ateşkesi ihlal ederken, ABD'nin güçlü bir şekilde karşılık vermesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.NATO Genel Sekreteri, bugünkü oturumla ilgili beklentilerini şöyle dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/nato-zirvesinde-2-gun-bugunku-programda-neler-var-1107091621.html
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abd, nato, mark rutte
abd, nato, mark rutte

NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları kesinlikle gerekliydi

08:24 08.07.2026 (güncellendi: 09:02 08.07.2026)
© REUTERS Yves HermanRutte: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açmasını bekliyoruz
Rutte: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açmasını bekliyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© REUTERS Yves Herman
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının "kesinlikle gerekli" olduğunu savundu. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde basının sorularını yanıtlayan Rutte, müttefiklerin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açması gerektiği yönündeki tutumlarını bugün yeniden teyit etmelerini beklediğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da yaptığı açıklamada, müttefiklerin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açması gerektiği yönündeki tutumlarını bugün yeniden teyit etmelerini beklediğini söyledi.
Rutte, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının "kesinlikle gerekli" olduğunu savundu. Rutte, NATO liderler zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ateşkes varken ve İran ateşkesi ihlal ederken, ABD'nin güçlü bir şekilde karşılık vermesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
NATO Genel Sekreteri, bugünkü oturumla ilgili beklentilerini şöyle dile getirdi:

Bugün müttefiklerin iki konuyu açıkça teyit etmelerini bekliyorum. Birincisi, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğidir. İkincisi ise seyrüsefer özgürlüğü ilkesidir. Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açık olması stratejik açıdan son derece önemlidir. Bu, 32 müttefikin tamamı için hayati öneme sahiptir.

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