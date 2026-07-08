https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/misirdan-fifaya-dunya-kupasi-ayarli-suclamasi-arjantin-ve-messi-icin-1107113194.html

Mısır'dan FIFA'ya 'Dünya Kupası ayarlı' suçlaması: Arjantin ve Messi için

Mısır'dan FIFA'ya 'Dünya Kupası ayarlı' suçlaması: Arjantin ve Messi için

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak elenen Mısır'da hakem kararları büyük tepki çekti. Ayrıntılar haberde...

2026-07-08T17:58+0300

2026-07-08T17:58+0300

2026-07-08T17:58+0300

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Karşılaşmada Mısır, 2-0 öne geçmesine rağmen Arjantin'in son dakikalardaki geri dönüşünü engelleyemedi ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ancak maçın ardından skor kadar hakem kararları da tartışma yarattı.Mısırlı futbolcu Mustafa Ziko, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hakemin taraflı davrandığını savundu."Hakem gerçekten adil değildi. Haksızlık çok açıktı. Maçın başından itibaren adil olmayan kararlarla karşılaştık. Arjantin'i yenmek için 2-0 önde olmak bile yetmedi" diyen Ziko, ekledi:Tartışmalı kararlar nelerdi?Mısır cephesi, karşılaşmada birçok kritik hakem kararının aleyhlerine verildiğini savunuyor. Mısır ekibine göre hatalı kararlar şöyle:VAR'ın Mısır lehine olduğu öne sürülen bazı pozisyonları incelememesi tepki çekti.Teknik direktör: Bu Dünya Kupası'nı bir daha izlemeyeceğimMısır Teknik Direktörü Hüssam Hassan da maçın ardından oldukça sert açıklamalarda bulundu."Bu turnuvada adalet yok. Ülkeme döndüğümde Dünya Kupası'nı bir daha izlemeyeceğim" diyen Hassan, şunları söyledi:Hakemin Arjantin lehine baskı altında kaldığını öne süren Hassan, "Hayat adil olmayabilir ama sporun adil olması gerekir. Bu sonuca ve maçın gelişimine ikna olmuş değilim" ifadelerini kullandı.'Messi'nin turnuvada kalması mı istendi?'beIN Sports'a konuşan Hassan, tartışmayı daha da ileri taşıyan açıklamalar yaptı."Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki Lionel Messi'nin yoluna devam etmesini istediler. Futbolda bazen teknik konuların ötesinde dış etkenler olabiliyor. Dünya şampiyonu her seviyede destek gördü" dedi.Hassan ayrıca maçın yerel saatle 12.00'de oynatılmasını da eleştirerek, "Futbol oynamış hiç kimse öğle saatinde maç planlamaz" ifadelerini kullandı.

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muhammed salah, messi, lionel messi, arjantin, mısır, dünya kupası, fifa, haberler