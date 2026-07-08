https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/misirdan-fifaya-dunya-kupasi-ayarli-suclamasi-arjantin-ve-messi-icin-1107113194.html
Mısır'dan FIFA'ya 'Dünya Kupası ayarlı' suçlaması: Arjantin ve Messi için
Mısır'dan FIFA'ya 'Dünya Kupası ayarlı' suçlaması: Arjantin ve Messi için
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak elenen Mısır'da hakem kararları büyük tepki çekti. Ayrıntılar haberde...
2026-07-08T17:58+0300
2026-07-08T17:58+0300
2026-07-08T17:58+0300
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Karşılaşmada Mısır, 2-0 öne geçmesine rağmen Arjantin'in son dakikalardaki geri dönüşünü engelleyemedi ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ancak maçın ardından skor kadar hakem kararları da tartışma yarattı.Mısırlı futbolcu Mustafa Ziko, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hakemin taraflı davrandığını savundu."Hakem gerçekten adil değildi. Haksızlık çok açıktı. Maçın başından itibaren adil olmayan kararlarla karşılaştık. Arjantin'i yenmek için 2-0 önde olmak bile yetmedi" diyen Ziko, ekledi:Tartışmalı kararlar nelerdi?Mısır cephesi, karşılaşmada birçok kritik hakem kararının aleyhlerine verildiğini savunuyor. Mısır ekibine göre hatalı kararlar şöyle:VAR'ın Mısır lehine olduğu öne sürülen bazı pozisyonları incelememesi tepki çekti.Teknik direktör: Bu Dünya Kupası'nı bir daha izlemeyeceğimMısır Teknik Direktörü Hüssam Hassan da maçın ardından oldukça sert açıklamalarda bulundu."Bu turnuvada adalet yok. Ülkeme döndüğümde Dünya Kupası'nı bir daha izlemeyeceğim" diyen Hassan, şunları söyledi:Hakemin Arjantin lehine baskı altında kaldığını öne süren Hassan, "Hayat adil olmayabilir ama sporun adil olması gerekir. Bu sonuca ve maçın gelişimine ikna olmuş değilim" ifadelerini kullandı.'Messi'nin turnuvada kalması mı istendi?'beIN Sports'a konuşan Hassan, tartışmayı daha da ileri taşıyan açıklamalar yaptı."Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki Lionel Messi'nin yoluna devam etmesini istediler. Futbolda bazen teknik konuların ötesinde dış etkenler olabiliyor. Dünya şampiyonu her seviyede destek gördü" dedi.Hassan ayrıca maçın yerel saatle 12.00'de oynatılmasını da eleştirerek, "Futbol oynamış hiç kimse öğle saatinde maç planlamaz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/trump-dogruladi-balogunun-kirmizi-karti-icin-fifaya-mudahale-etti-1107046120.html
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muhammed salah, messi, lionel messi, arjantin, mısır, dünya kupası, fifa, haberler
muhammed salah, messi, lionel messi, arjantin, mısır, dünya kupası, fifa, haberler
Mısır'dan FIFA'ya 'Dünya Kupası ayarlı' suçlaması: Arjantin ve Messi için
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak elenen Mısır'da hakem kararları büyük tepki çekti. Mısırlı futbolcular ve teknik direktör Hüssam Hassan, Fransız hakem François Letexier'in yönetimini sert sözlerle eleştirirken, yıldız oyuncu Mostafa Ziko turnuvanın "ayarlandığını" öne sürdü.
Karşılaşmada Mısır, 2-0 öne geçmesine rağmen Arjantin'in son dakikalardaki geri dönüşünü engelleyemedi ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ancak maçın ardından skor kadar hakem kararları da tartışma yarattı.
Mısırlı futbolcu Mustafa Ziko, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hakemin taraflı davrandığını savundu.
"Hakem gerçekten adil değildi. Haksızlık çok açıktı. Maçın başından itibaren adil olmayan kararlarla karşılaştık. Arjantin'i yenmek için 2-0 önde olmak bile yetmedi" diyen Ziko, ekledi:
"Bu turnuvanın ayarlandığı çok açık. Ama Allah bize yeter."
Tartışmalı kararlar nelerdi?
Mısır cephesi, karşılaşmada birçok kritik hakem kararının aleyhlerine verildiğini savunuyor. Mısır ekibine göre hatalı kararlar şöyle:
Mustafa Ziko'nun attığı bir gol iptal edildi.
Muhammed Salah'ın ceza sahasında düşürülmesine rağmen penaltı verilmedi.
Enzo Fernandez'in
uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü öncesinde faul yapıldığı yönündeki itirazlar karşılıksız kaldı.
VAR'ın Mısır lehine olduğu öne sürülen bazı pozisyonları incelememesi tepki çekti.
Teknik direktör: Bu Dünya Kupası'nı bir daha izlemeyeceğim
Mısır Teknik Direktörü Hüssam Hassan da maçın ardından oldukça sert açıklamalarda bulundu.
"Bu turnuvada adalet yok. Ülkeme döndüğümde Dünya Kupası'nı bir daha izlemeyeceğim" diyen Hassan, şunları söyledi:
Saygı ve fair play göremedik. Bize verilmesi gereken bir penaltı verilmedi. Bir başka pozisyon VAR tarafından bile incelenmedi. Attığımız ikinci gol de anlam veremediğimiz şekilde iptal edildi.
Hakemin Arjantin lehine baskı altında kaldığını öne süren Hassan, "Hayat adil olmayabilir ama sporun adil olması gerekir. Bu sonuca ve maçın gelişimine ikna olmuş değilim" ifadelerini kullandı.
'Messi'nin turnuvada kalması mı istendi?'
beIN Sports'a konuşan Hassan, tartışmayı daha da ileri taşıyan açıklamalar yaptı.
"Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki Lionel Messi'nin yoluna devam etmesini istediler. Futbolda bazen teknik konuların ötesinde dış etkenler olabiliyor. Dünya şampiyonu her seviyede destek gördü" dedi.
Hassan ayrıca maçın yerel saatle 12.00'de oynatılmasını da eleştirerek, "Futbol oynamış hiç kimse öğle saatinde maç planlamaz" ifadelerini kullandı.