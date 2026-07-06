https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/trump-dogruladi-balogunun-kirmizi-karti-icin-fifaya-mudahale-etti-1107046120.html
Trump doğruladı: Balogun'un kırmızı kartı için FIFA'ya müdahale etti
Trump doğruladı: Balogun'un kırmızı kartı için FIFA'ya müdahale etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın yeniden incelenmesini bizzat FIFA Başkanı Gianni... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T17:48+0300
2026-07-06T17:48+0300
2026-07-06T17:48+0300
dünya
donald trump
fifa
uefa
gianni infantino
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104986544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea4f1c98f5ff42669d34ad56d7160de4.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, FIFA'nın ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını askıya almasının ardından gündeme gelen tartışmalarla ilgili ilk kez ayrıntılı açıklama yaptı.Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Balogun'un kırmızı kartına ilişkin FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulayarak, kararın yeniden değerlendirilmesini istediğini söyledi.'Sadece inceleme talep ettim'Trump, FIFA'ya herhangi bir talimat vermediğini savunarak, "Yaptığım tek şey kararın gözden geçirilmesini istemekti. 'Bunu yapmak zorundasın' demedim" ifadelerini kullandı.Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun faul olmadığını düşündüğünü belirten Trump, "Bunun faul olduğunu düşünmedim. Tam hızla koşan iki oyuncu birbirine çarptı" dedi.Bu açıklamalar, Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk ayrıntılı değerlendirme oldu.'Ne yapacağını söyleyemem'ABD Başkanı, FIFA'nın bağımsız karar alma mekanizmasına müdahale etmediğini öne sürerek, "Ona ne yapacağını söylemedim, zaten söyleyemem" ifadelerini kullandı.Trump, Balogun'un cezasını askıya alan bağımsız komitenin "doğru kararı verdiğini" savundu.Hakeme de tepki gösterdiTrump açıklamasında karşılaşmanın hakemini de hedef aldı.Hakemin tarafsızlığı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Trump, hakem için "Biraz şüpheliydi" ifadesini kullanarak gazetecilere "Geçmişini araştırın" çağrısında bulundu.Tartışmalar büyümüştüFIFA, pazar günü yaptığı açıklamada Balogun'un kırmızı kart cezasını askıya alarak ABD'nin Belçika ile oynadığı Son 16 Turu karşılaşmasında forma giyebileceğini duyurmuştu.Karar, turnuvada siyasi müdahale tartışmalarını alevlendirmiş; UEFA başta olmak üzere çok sayıda futbol otoritesi, uygulamanın turnuvanın adil yönetimine zarar verebileceği yönünde eleştirilerde bulunmuştu. Amerika merkezliCNN'in haberine göre Trump'ın son açıklamaları, Balogun dosyasında FIFA ile doğrudan temasa geçtiğini ilk kez açık şekilde doğrulamış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/uefadan-fifaya-balogun-tepkisi-abd-belcika-maci-oncesi-kriz-1107038760.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104986544_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcf09eb10b954cc7f08e0c80d6f7e14c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, fifa, uefa, gianni infantino, haberler
donald trump, fifa, uefa, gianni infantino, haberler
Trump doğruladı: Balogun'un kırmızı kartı için FIFA'ya müdahale etti
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın yeniden incelenmesini bizzat FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan istediğini doğruladı. Trump, "Bunun faul olduğunu düşünmedim. Sadece kararın gözden geçirilmesini istedim." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, FIFA'nın ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını askıya almasının ardından gündeme gelen tartışmalarla ilgili ilk kez ayrıntılı açıklama yaptı.
Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Balogun'un kırmızı kartına ilişkin FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulayarak, kararın yeniden değerlendirilmesini istediğini söyledi.
'Sadece inceleme talep ettim'
Trump, FIFA'ya herhangi bir talimat vermediğini savunarak, "Yaptığım tek şey kararın gözden geçirilmesini istemekti. 'Bunu yapmak zorundasın' demedim" ifadelerini kullandı.
Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun faul olmadığını düşündüğünü belirten Trump, "Bunun faul olduğunu düşünmedim. Tam hızla koşan iki oyuncu birbirine çarptı" dedi.
Bu açıklamalar, Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk ayrıntılı değerlendirme oldu.
'Ne yapacağını söyleyemem'
ABD Başkanı, FIFA'nın bağımsız karar alma mekanizmasına müdahale etmediğini öne sürerek, "Ona ne yapacağını söylemedim, zaten söyleyemem" ifadelerini kullandı.
Trump, Balogun'un cezasını askıya alan bağımsız komitenin "doğru kararı verdiğini" savundu.
Trump açıklamasında karşılaşmanın hakemini de hedef aldı.
Hakemin tarafsızlığı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Trump, hakem için "Biraz şüpheliydi" ifadesini kullanarak gazetecilere "Geçmişini araştırın" çağrısında bulundu.
FIFA, pazar günü yaptığı açıklamada Balogun'un kırmızı kart cezasını askıya alarak ABD'nin Belçika ile oynadığı Son 16 Turu karşılaşmasında forma giyebileceğini duyurmuştu.
Karar, turnuvada siyasi müdahale tartışmalarını alevlendirmiş; UEFA başta olmak üzere çok sayıda futbol otoritesi, uygulamanın turnuvanın adil yönetimine zarar verebileceği yönünde eleştirilerde bulunmuştu. Amerika merkezliCNN'in haberine göre Trump'ın son açıklamaları, Balogun dosyasında FIFA ile doğrudan temasa geçtiğini ilk kez açık şekilde doğrulamış oldu.