https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/trump-dogruladi-balogunun-kirmizi-karti-icin-fifaya-mudahale-etti-1107046120.html

Trump doğruladı: Balogun'un kırmızı kartı için FIFA'ya müdahale etti

Trump doğruladı: Balogun'un kırmızı kartı için FIFA'ya müdahale etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın yeniden incelenmesini bizzat FIFA Başkanı Gianni... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T17:48+0300

2026-07-06T17:48+0300

2026-07-06T17:48+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, FIFA'nın ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını askıya almasının ardından gündeme gelen tartışmalarla ilgili ilk kez ayrıntılı açıklama yaptı.Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Balogun'un kırmızı kartına ilişkin FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulayarak, kararın yeniden değerlendirilmesini istediğini söyledi.'Sadece inceleme talep ettim'Trump, FIFA'ya herhangi bir talimat vermediğini savunarak, "Yaptığım tek şey kararın gözden geçirilmesini istemekti. 'Bunu yapmak zorundasın' demedim" ifadelerini kullandı.Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun faul olmadığını düşündüğünü belirten Trump, "Bunun faul olduğunu düşünmedim. Tam hızla koşan iki oyuncu birbirine çarptı" dedi.Bu açıklamalar, Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk ayrıntılı değerlendirme oldu.'Ne yapacağını söyleyemem'ABD Başkanı, FIFA'nın bağımsız karar alma mekanizmasına müdahale etmediğini öne sürerek, "Ona ne yapacağını söylemedim, zaten söyleyemem" ifadelerini kullandı.Trump, Balogun'un cezasını askıya alan bağımsız komitenin "doğru kararı verdiğini" savundu.Hakeme de tepki gösterdiTrump açıklamasında karşılaşmanın hakemini de hedef aldı.Hakemin tarafsızlığı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Trump, hakem için "Biraz şüpheliydi" ifadesini kullanarak gazetecilere "Geçmişini araştırın" çağrısında bulundu.Tartışmalar büyümüştüFIFA, pazar günü yaptığı açıklamada Balogun'un kırmızı kart cezasını askıya alarak ABD'nin Belçika ile oynadığı Son 16 Turu karşılaşmasında forma giyebileceğini duyurmuştu.Karar, turnuvada siyasi müdahale tartışmalarını alevlendirmiş; UEFA başta olmak üzere çok sayıda futbol otoritesi, uygulamanın turnuvanın adil yönetimine zarar verebileceği yönünde eleştirilerde bulunmuştu. Amerika merkezliCNN'in haberine göre Trump'ın son açıklamaları, Balogun dosyasında FIFA ile doğrudan temasa geçtiğini ilk kez açık şekilde doğrulamış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/uefadan-fifaya-balogun-tepkisi-abd-belcika-maci-oncesi-kriz-1107038760.html

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donald trump, fifa, uefa, gianni infantino, haberler