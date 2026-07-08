https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/micotakis-turkiyenin-abdden-f-35-alma-olasiligiyla-ilgili-soruya-yanit-verdi-benim-isim-degil-1107116712.html

Miçotakis Türkiye'nin ABD’den F-35 alma olasılığıyla ilgili soruya yanıt verdi: 'Benim işim değil'

Miçotakis Türkiye'nin ABD’den F-35 alma olasılığıyla ilgili soruya yanıt verdi: 'Benim işim değil'

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kendisine yöneltilen Türkiye'nin ABD’den F-35 alma olasılığına ilişkin soruya "Başka ülkelerin seçimlerini yorumlamak benim... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T20:02+0300

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2026-07-08T20:03+0300

dünya

f-35

kiryakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basına değerlendirmelerde bulundu.Miçotakis, Türkiye'nin ABD’den F-35 alma olasılığına ilişkin soruya verdiği yanıtta, net bir yorum yapmamayı tercih etti. Yunan pilotların, 2027'de Yunanistan için hazırlanan F-35'lerde eğitim almaya başlayacağını söyleyen Miçotakis şu ifadeleri de kullandı:Miçotakis, kendisinin her zaman Türkiye ve Yunanistan arasında verimli ve işlevsel bir ilişkiden yana olduğuna işaret etti ve ikili ilişkilerde son zamanlarda birçok alanda ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi.'Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir ilişki yönünde işbirliğine devam edeceğim'Yunanistan Başbakanı, "Türk misafirperverliğini her zaman takdir ediyorum ve bir kez daha söyleyeceğim, Türkiye, muhteşem bir NATO Zirvesi düzenlemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir ilişki yönünde işbirliğine devam edeceğim" dedi.NATO'nun birliğinin ve Avro-Atlantik karakterinin korunması için Avrupa ülkelerinin, İttifak içerisinde sorumlulukların paylaşılmasında büyük bir pay üstlenmesinin kesinlikle gerekli olduğuna ilişkin inancını dile getiren Miçotakis, "Bu, ABD ve diğer NATO üyeleri arasında bir denge sağlanması için daha çok kaynak harcamamız anlamına geliyor" dedi.Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 yıldır bu görüşü ortaya koyduğunu belirterek, kendisine hak verdiğini vurguladı.Yunanistan'ın savunmaya 2026'da gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 3.5'ini harcama hedefini aştığını aktaran Miçotakis, ülkesi için ekonomik kriz döneminde bile bu oranın yüzde 2'nin üzerinde olduğuna işaret etti.İran-ABD ilişkilerine yönelik soruyu da yanıtlayan Miçotakis, kendisinin iyimser olmak istediğini, son aylardaki gibi bir duruma geri dönülmeyeceğine inandığını belirtti.Miçotakis, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ise Yunanistan kadar Avrupa ülkeleri ve ABD'nin de önceliği olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumptan-nato-zirvesi-sonrasi-aciklamalar-2-yil-once-herkes-bize-guluyordu-1107115280.html

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