https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/meteoroloji-uyardi-saganak-geliyor-istanbulda-da-etkili-olacak-1107103754.html

Meteoroloji uyardı, sağanak geliyor: İstanbul'da da etkili olacak

Meteoroloji uyardı, sağanak geliyor: İstanbul'da da etkili olacak

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı geldi. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak? 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T12:51+0300

2026-07-08T12:51+0300

2026-07-08T12:51+0300

türki̇ye

meteoroloji

i̇çişleri bakanlığı

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106628763_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_c6aa65cdd74150dbc9ce68bdbc315723.jpg

İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.Buna göre, bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.İstanbul'a sağanak geliyorYarın ise kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/marmara-dahil-4-bolgede-saganak-etkili-olacak-doguda-sicakliklar-dusuyor-1107089219.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, i̇çişleri bakanlığı, i̇stanbul