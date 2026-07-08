https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/meteoroloji-uyardi-saganak-geliyor-istanbulda-da-etkili-olacak-1107103754.html
Meteoroloji uyardı, sağanak geliyor: İstanbul'da da etkili olacak
Meteoroloji uyardı, sağanak geliyor: İstanbul'da da etkili olacak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı geldi. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak? 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T12:51+0300
2026-07-08T12:51+0300
2026-07-08T12:51+0300
türki̇ye
meteoroloji
i̇çişleri bakanlığı
i̇stanbul
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İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.Buna göre, bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.İstanbul'a sağanak geliyorYarın ise kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/marmara-dahil-4-bolgede-saganak-etkili-olacak-doguda-sicakliklar-dusuyor-1107089219.html
türki̇ye
i̇stanbul
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meteoroloji, i̇çişleri bakanlığı, i̇stanbul
meteoroloji, i̇çişleri bakanlığı, i̇stanbul
Meteoroloji uyardı, sağanak geliyor: İstanbul'da da etkili olacak
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı geldi. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak?
İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.
Buna göre, bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul'a sağanak geliyor
Yarın ise kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.