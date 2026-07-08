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Marmara dahil 4 bölgede sağanak etkili olacak: Doğuda sıcaklıklar düşüyor
Marmara dahil 4 bölgede sağanak etkili olacak: Doğuda sıcaklıklar düşüyor
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak. Güneyde sıcaklıklar yükselirken doğuda düşecek. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile Antalya'nın batı ve doğu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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hava durumu, hava durumu, bugün hava durumu
hava durumu, hava durumu, bugün hava durumu

Marmara dahil 4 bölgede sağanak etkili olacak: Doğuda sıcaklıklar düşüyor

07:04 08.07.2026
© AAYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak. Güneyde sıcaklıklar yükselirken doğuda düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 32°C - Parçalı bulutlu
Çanakkale - 33°C - Parçalı bulutlu
İstanbul - 30°C - Parçalı bulutlu
Kırklareli - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 36°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 34°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 35°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 34°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile Antalya'nın batı ve doğu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 33°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 31°C - Parçalı bulutlu
Hatay - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Çankırı - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 29°C - Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Düzce - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 25°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu
Rize - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Malatya - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Mardin - 35°C - Parçalı bulutlu
Siirt - 35°C - Parçalı bulutlu
Şanlıurfa - 39°C - Parçalı ve az bulutlu
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