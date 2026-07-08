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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/meloni-nato-aile-fotografi-cekimine-trump-gelirken-basini-cevirdi-1107108487.html
Meloni, NATO 'ile fotoğrafı' çekimine Trump gelirken başını çevirdi
Meloni, NATO 'ile fotoğrafı' çekimine Trump gelirken başını çevirdi
Sputnik Türkiye
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde çekilen liderler aile fotoğrafı öncesinde yaşanan kısa an gündem oldu. Meloni, daha önce kendisine atfen ‘fotoğraf için yalvardı’ diyen Trump, aile fotoğrafı için yürürken başını çevirdi.
2026-07-08T15:02+0300
2026-07-08T15:02+0300
dünya
giorgia meloni
donald trump
nato
haberler
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NATO liderlerinin aile fotoğrafı için platforma çıktığı sırada çekilen karede Meloni'nin Trump'a dönerek baktığı an, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. Görüntü, özellikle Trump ile Meloni arasında son dönemde yaşanan sert polemiklerin ardından dikkat çekti.'Trump'a fısıldayan lider' olarak anılıyorduBir dönem Avrupa'da Donald Trump'a en yakın liderlerden biri olarak gösterilen Giorgia Meloni, siyasi çizgilerinin benzerliği nedeniyle uluslararası basında "Trump'a fısıldayan lider" olarak tanımlanıyordu.Ancak iki liderin ilişkileri, özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından bozulmaya başladı.Trump, Meloni'yi İran operasyonuna destek vermemek ve İtalya'daki askeri üslerin ABD savaş uçakları tarafından kullanılmasına izin vermemekle eleştirdi.'Fotoğraf için yalvardı'Gerilim, haziran ayında Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından daha da tırmandı.Trump, Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için "yalvardığını" öne sürerek, "Normalde izin vermezdim ama acıdım" ifadelerini kullandı.Meloni ise bu sözlere sert tepki göstererek, "Tamamen uydurma. Ben de İtalya da kimseye yalvarmaz" açıklamasını yaptı.Zirve öncesi: Uzaklaştırma emri gerekiyorNATO Zirvesi öncesinde Trump, Truth Social hesabından G7 Zirvesi sırasında çekilmiş bir Meloni fotoğrafını yeniden paylaşarak yalnızca üç kelimelik bir not düştü:Paylaşım İtalya'da geniş yankı uyandırırken, Il Mattino gazetesi bunu "Ankara öncesi şok saldırı", La Stampa ise "Zirve öncesi deprem etkisi" ifadeleriyle yorumladı.İtalyan basını, iki lider arasında son günlerde ilişkileri onarmaya yönelik diplomatik girişimler bulunduğunu, Trump'ın NATO Zirvesi'nden saatler önce yaptığı bu paylaşımın ise bu çabaları gölgelediğini yazdı.NATO'daki kare gündem olduTam da bu gerilimin ardından Ankara'daki NATO Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafı sırasında Meloni'nin Trump'a dönerek baktığı an sosyal medyada gündem oldu.Bazı kullanıcılar görüntüyü iki lider arasındaki soğuk ilişkinin yeni bir yansıması olarak yorumladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/meloniden-trumpa-suclama-sozleri-uydurma-cok-saskinim-ben-ve-italya-asla-yalvarmayiz-1106646956.html
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giorgia meloni, donald trump, nato, haberler
giorgia meloni, donald trump, nato, haberler

Meloni, NATO 'ile fotoğrafı' çekimine Trump gelirken başını çevirdi

15:02 08.07.2026
© Ahmet Serdar EserMeloni, Trump, NATO aile fotoğrafı
Meloni, Trump, NATO aile fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© Ahmet Serdar Eser
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Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde çekilen liderler aile fotoğrafı öncesinde yaşanan kısa bir an Meloni-Trump krizini tekrar gündeme getirdi. Meloni, daha önce kendisine atfen ‘fotoğraf için yalvardı’ diyen Trump, aile fotoğrafı için yürürken başını çevirdi.
NATO liderlerinin aile fotoğrafı için platforma çıktığı sırada çekilen karede Meloni'nin Trump'a dönerek baktığı an, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. Görüntü, özellikle Trump ile Meloni arasında son dönemde yaşanan sert polemiklerin ardından dikkat çekti.

'Trump'a fısıldayan lider' olarak anılıyordu

Bir dönem Avrupa'da Donald Trump'a en yakın liderlerden biri olarak gösterilen Giorgia Meloni, siyasi çizgilerinin benzerliği nedeniyle uluslararası basında "Trump'a fısıldayan lider" olarak tanımlanıyordu.
Ancak iki liderin ilişkileri, özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından bozulmaya başladı.
Trump, Meloni'yi İran operasyonuna destek vermemek ve İtalya'daki askeri üslerin ABD savaş uçakları tarafından kullanılmasına izin vermemekle eleştirdi.

'Fotoğraf için yalvardı'

Gerilim, haziran ayında Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından daha da tırmandı.
Trump, Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için "yalvardığını" öne sürerek, "Normalde izin vermezdim ama acıdım" ifadelerini kullandı.
Meloni ise bu sözlere sert tepki göstererek, "Tamamen uydurma. Ben de İtalya da kimseye yalvarmaz" açıklamasını yaptı.

Zirve öncesi: Uzaklaştırma emri gerekiyor

NATO Zirvesi öncesinde Trump, Truth Social hesabından G7 Zirvesi sırasında çekilmiş bir Meloni fotoğrafını yeniden paylaşarak yalnızca üç kelimelik bir not düştü:
"Uzaklaştırma emri gerekiyor."
Paylaşım İtalya'da geniş yankı uyandırırken, Il Mattino gazetesi bunu "Ankara öncesi şok saldırı", La Stampa ise "Zirve öncesi deprem etkisi" ifadeleriyle yorumladı.
İtalyan basını, iki lider arasında son günlerde ilişkileri onarmaya yönelik diplomatik girişimler bulunduğunu, Trump'ın NATO Zirvesi'nden saatler önce yaptığı bu paylaşımın ise bu çabaları gölgelediğini yazdı.

NATO'daki kare gündem oldu

Tam da bu gerilimin ardından Ankara'daki NATO Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafı sırasında Meloni'nin Trump'a dönerek baktığı an sosyal medyada gündem oldu.
Bazı kullanıcılar görüntüyü iki lider arasındaki soğuk ilişkinin yeni bir yansıması olarak yorumladı.
Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
DÜNYA
Meloni'den Trump'a sert sözler: Sözleri uydurma, çok şaşkınım, ben ve İtalya asla yalvarmayız
19 Haziran , 15:35
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