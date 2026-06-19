https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/meloniden-trumpa-suclama-sozleri-uydurma-cok-saskinim-ben-ve-italya-asla-yalvarmayiz-1106646956.html

Meloni'den Trump'a sert sözler: Sözleri uydurma, çok şaşkınım, ben ve İtalya asla yalvarmayız

Meloni'den Trump'a sert sözler: Sözleri uydurma, çok şaşkınım, ben ve İtalya asla yalvarmayız

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Meloni, bir İtalyan televizyon kanalına “Kendisinin G7 zirvesinde bir fotoğraf için kendisine yalvardığını” söyleyen Donald Trump’ın bunu ‘uydurduğunu’ söyledi, bir video paylaştı.

2026-06-19T15:35+0300

2026-06-19T15:35+0300

2026-06-19T15:36+0300

dünya

giorgia meloni

donald trump

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106646433_0:1:3064:1725_1920x0_80_0_0_0363e262c8c7a013625d951d11f645ec.jpg

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, eski yakın müttefiki ABD Başkanı Donald Trump'ı G7 Zirvesi'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için "yalvardığı" iddiasını uydurmakla suçladı. Trump'ın İtalyan bir TV kanalına yaptığı açıklamalar iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.Meloni, Trump'ın açıklamalarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi:"Donald Trump'ın ifadeleri tamamen uydurma. Dürüst olmak gerekirse şaşkınım. ABD Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk kez olmuyor."Meloni sözlerini şöyle sürdürdü:Meloni, Trump'ın sözlerini "tamamen uydurma" olarak nitelendirerek "şaşkınlık" yaşadığını belirtti. ABD Başkanı'nı Batı'nın düşmanlarına karşı müttefiklerinden daha yumuşak davranmakla eleştirdi.Bu gelişmelerin ardından İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, önümüzdeki hafta planlanan ABD ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.İlişkiler G7 Zirvesi'nden hemen sonra bozulduOlay, Fransa'daki G7 Zirvesi'nde Meloni ve Trump'ın yan yana sohbet ettiği görüntülerin ortaya çıkmasından sadece birkaç gün sonra yaşandı. Zirvede iki liderin ilişkilerinin düzeldiği sinyalleri alınmıştı.Trump ne demişti? Ancak Trump, La7 TV kanalına verdiği röportajda Meloni hakkında şunları söyledi:Kanal, röportajın orijinal ses kaydını yayınlamadı, yalnızca dublajlı versiyonunu verdi.Dışişleri Bakanı, ziyareti iptal ettiİtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X üzerinden yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerini "ciddi ve hakaret içeren" bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Yemin törenine katılan tek Avrupa lideriydiMeloni, 2025'te Trump'ın yemin törenine katılan tek Avrupa lideriydi ve uzun süre Trump'a açık destek vermişti. Ancak bu yıl İran savaşı konusunda Papa Leo'nun eleştirilerine Trump'ın tepkisini eleştirmesi üzerine iki lider arasında gerilim yaşanmıştı. Trump o dönemde Meloni'yi "cesaretsizlikle" suçlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/unlu-imza-platformuna-erisim-engeli-geldi-1106642033.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

giorgia meloni, donald trump, haberler