https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/sicak-hava-dalgasi-geri-geliyor-40-dereceye-dayanacak-1107043576.html
Sıcak hava dalgası geri geliyor: 40 dereceye dayanacak
Sıcak hava dalgası geri geliyor: 40 dereceye dayanacak
Sputnik Türkiye
Geçen hafta etkili olan sıcak hava dalgası geri geliyor. Hafta sonu sıcaklıkların 5 derece artması beklenirken, İstanbul'da 36 dereceye kadar çıkması... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T16:43+0300
2026-07-06T16:43+0300
2026-07-06T16:43+0300
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Türkiye geçen hafta Avrupa üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girmişti. Hafta sonu rüzgar ve yağmurun etkisiyle bir nebze nefes alan Türkiye yeniden kavrulacak. Sıcaklıkların hafta sonuna doğru yükselmesi ve 'aşırı sıcak dalgaya girmesi' beklenirken, İstanbul'da 36 dereceye kadar çıkacağı belirtiliyor. Pazar gününe dikkat Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'da perşembe gününe kadar yağış olmadığını belirtirken, "İstanbul 30-31 C ye tekrar geldi. Batı ve iç Anadolu bölgeleri Pazar gününden itibaren yani bir aşırı sıcak dalgaya girecek." ifadelerini kullandı. İstanbul 36 dereceyi görecek NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarının devam ettiği sürece Türkiye'de de sıcaklıkların dalga olacağını dile getirdi. "Hafta sonu yeniden sıcak hava dalgası etkili olacak." diye konuşan Çalışkan, "Sıcaklıklar bugüne göre 5 derece yükselmiş olacak. İstanbul'da yeniden geçen hafta olduğu gibi 35-36 derecelere doğru bir yükseliş olacak." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/meteoroloji-saat-verdi-5-bolgede-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-1107024696.html
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orhan şen, meteoroloji, hava durumu, sıcak hava dalgası, sıcak hava
orhan şen, meteoroloji, hava durumu, sıcak hava dalgası, sıcak hava
Sıcak hava dalgası geri geliyor: 40 dereceye dayanacak
Geçen hafta etkili olan sıcak hava dalgası geri geliyor. Hafta sonu sıcaklıkların 5 derece artması beklenirken, İstanbul'da 36 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.
Türkiye geçen hafta Avrupa üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girmişti. Hafta sonu rüzgar ve yağmurun etkisiyle bir nebze nefes alan Türkiye yeniden kavrulacak. Sıcaklıkların hafta sonuna doğru yükselmesi ve 'aşırı sıcak dalgaya girmesi' beklenirken, İstanbul'da 36 dereceye kadar çıkacağı belirtiliyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'da perşembe gününe kadar yağış olmadığını belirtirken, "İstanbul 30-31 C ye tekrar geldi. Batı ve iç Anadolu bölgeleri Pazar gününden itibaren yani bir aşırı sıcak dalgaya girecek." ifadelerini kullandı.
İstanbul 36 dereceyi görecek
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarının devam ettiği sürece Türkiye'de de sıcaklıkların dalga olacağını dile getirdi. "Hafta sonu yeniden sıcak hava dalgası etkili olacak." diye konuşan Çalışkan, "Sıcaklıklar bugüne göre 5 derece yükselmiş olacak. İstanbul'da yeniden geçen hafta olduğu gibi 35-36 derecelere doğru bir yükseliş olacak." dedi.