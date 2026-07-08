https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/manhattanda-gokdelende-cokme-riski-bina-tahliyeye-edildi-1107088084.html
Manhattan'da gökdelende çökme riski: Bina tahliye edildi
Manhattan'da gökdelende çökme riski: Bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York kentinde, Manhattan'da lüks konut projesine dönüştürülen 37 katlı gökdelende taşıyıcı kolonlarda eğilme ve katlarda sarkma tespit edilmesi... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T00:51+0300
2026-07-08T00:51+0300
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Eski Pfizer genel merkezi olarak kullanılan Manhattan'daki 37 katlı binanın 21 ve 26. katları arasında iki taşıyıcı kolonda eğilme, çok sayıda çatlak ve döşemelerde sarkma tespit edildi.Acil durum ekipleri ve mühendislerin yapıyı güçlendirmek için çalışma yürüttüğü, hasarlı bölümlerin geçici desteklerle sağlamlaştırılacağı ifade edildi. Tedbir kapsamında çevredeki yolların yanı sıra bir okul ve İsrail Başkonsolosluğu binası da boşaltıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iki-kisi-empire-state-binasinin-zirvesine-cikip-baris-pankarti-acti-1106923095.html
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manhattan, abd, new york, new york belediyesi, new york başsavcılığı
manhattan, abd, new york, new york belediyesi, new york başsavcılığı
Manhattan'da gökdelende çökme riski: Bina tahliye edildi
00:51 08.07.2026 (güncellendi: 00:52 08.07.2026)
ABD'nin New York kentinde, Manhattan'da lüks konut projesine dönüştürülen 37 katlı gökdelende taşıyıcı kolonlarda eğilme ve katlarda sarkma tespit edilmesi üzerine bina ve çevresindeki yapılar güvenlik amacıyla boşaltıldı.
Eski Pfizer genel merkezi olarak kullanılan Manhattan'daki 37 katlı binanın 21 ve 26. katları arasında iki taşıyıcı kolonda eğilme, çok sayıda çatlak ve döşemelerde sarkma tespit edildi.
Acil durum ekipleri ve mühendislerin yapıyı güçlendirmek için çalışma yürüttüğü, hasarlı bölümlerin geçici desteklerle sağlamlaştırılacağı ifade edildi.
Tedbir kapsamında çevredeki yolların yanı sıra bir okul ve İsrail Başkonsolosluğu binası da boşaltıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.