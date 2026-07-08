https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/manhattanda-gokdelende-cokme-riski-bina-tahliyeye-edildi-1107088084.html

Manhattan'da gökdelende çökme riski: Bina tahliye edildi

Manhattan'da gökdelende çökme riski: Bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde, Manhattan'da lüks konut projesine dönüştürülen 37 katlı gökdelende taşıyıcı kolonlarda eğilme ve katlarda sarkma tespit edilmesi... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T00:51+0300

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Eski Pfizer genel merkezi olarak kullanılan Manhattan'daki 37 katlı binanın 21 ve 26. katları arasında iki taşıyıcı kolonda eğilme, çok sayıda çatlak ve döşemelerde sarkma tespit edildi.Acil durum ekipleri ve mühendislerin yapıyı güçlendirmek için çalışma yürüttüğü, hasarlı bölümlerin geçici desteklerle sağlamlaştırılacağı ifade edildi. Tedbir kapsamında çevredeki yolların yanı sıra bir okul ve İsrail Başkonsolosluğu binası da boşaltıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iki-kisi-empire-state-binasinin-zirvesine-cikip-baris-pankarti-acti-1106923095.html

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manhattan, abd, new york, new york belediyesi, new york başsavcılığı