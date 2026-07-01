https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iki-kisi-empire-state-binasinin-zirvesine-cikip-baris-pankarti-acti-1106923095.html
İki kişi, 102 katlı Empire State binasının zirvesine çıkıp 'barış' pankartı açtı
İki kişi, 102 katlı Empire State binasının zirvesine çıkıp 'barış' pankartı açtı
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İki kişi Empire State binasının zirvesine çıkıp 'barış' pankartı açtı
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2026-07-01T19:46+0300
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İki kişi, Empire State Binası'nın tepesine çıkarak üzerinde, "Sevginin gücü, güç sevgisini yendiğinde dünya barışı tanır" yazılı büyük bir pankart açtı.New York Polis Teşkilatı (NYPD), ekiplerin olay yerine sevk edildiğini doğruladı.Zirvesi 381 metre yükseklikteEmpire State Binası, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan 102 katlı bir gökdelen.1931 yılında tamamlanan binanın çatı yüksekliği 381 metre, anten dahil toplam yüksekliği ise 443.2 metre. Uzun yıllar dünyanın en yüksek binası unvanını taşıyan Empire State Binası, New York'un en tanınmış simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/meksikada-dunya-kupasi-kutlamasi-faciaya-donustu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1106918715.html
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İki kişi, 102 katlı Empire State binasının zirvesine çıkıp 'barış' pankartı açtı
19:46 01.07.2026 (güncellendi: 20:12 01.07.2026)
ABD’de iki kişi, 102 katlı Empire State Binası'nın zirvesine çıkarak dev bir pankart açtı. Pankartta, ‘Sevginin gücü, güç sevgisini yendiğinde dünya barışı tanır’ yer alıyor. Amerikan basınının son dakika haberine göre New York polisi olay yerine gidiyor.
İki kişi, Empire State Binası'nın tepesine çıkarak üzerinde, "Sevginin gücü, güç sevgisini yendiğinde dünya barışı tanır" yazılı büyük bir pankart açtı.
New York Polis Teşkilatı (NYPD), ekiplerin olay yerine sevk edildiğini doğruladı.
Zirvesi 381 metre yükseklikte
Empire State Binası, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan 102 katlı bir gökdelen.
1931 yılında tamamlanan binanın çatı yüksekliği 381 metre, anten dahil toplam yüksekliği ise 443.2 metre. Uzun yıllar dünyanın en yüksek binası unvanını taşıyan Empire State Binası, New York'un en tanınmış simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.