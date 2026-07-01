Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/iki-kisi-empire-state-binasinin-zirvesine-cikip-baris-pankarti-acti-1106923095.html
İki kişi, 102 katlı Empire State binasının zirvesine çıkıp 'barış' pankartı açtı
İki kişi, 102 katlı Empire State binasının zirvesine çıkıp 'barış' pankartı açtı
Sputnik Türkiye
İki kişi Empire State binasının zirvesine çıkıp 'barış' pankartı açtı
2026-07-01T19:46+0300
2026-07-01T20:12+0300
dünya
abd
haberler
abd
manhattan
empire state
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106922764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77f71a395a1f7e7f65352932e2120bb7.jpg
İki kişi, Empire State Binası'nın tepesine çıkarak üzerinde, "Sevginin gücü, güç sevgisini yendiğinde dünya barışı tanır" yazılı büyük bir pankart açtı.New York Polis Teşkilatı (NYPD), ekiplerin olay yerine sevk edildiğini doğruladı.Zirvesi 381 metre yükseklikteEmpire State Binası, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan 102 katlı bir gökdelen.1931 yılında tamamlanan binanın çatı yüksekliği 381 metre, anten dahil toplam yüksekliği ise 443.2 metre. Uzun yıllar dünyanın en yüksek binası unvanını taşıyan Empire State Binası, New York'un en tanınmış simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/meksikada-dunya-kupasi-kutlamasi-faciaya-donustu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1106918715.html
abd
manhattan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106922764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1773bf7ed0478cb75ea52ca7366236ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, haberler, abd, manhattan, empire state
abd, haberler, abd, manhattan, empire state

İki kişi, 102 katlı Empire State binasının zirvesine çıkıp 'barış' pankartı açtı

19:46 01.07.2026 (güncellendi: 20:12 01.07.2026)
© REUTERS Adam Grayİki kişi Empire State binasına çıkarak pankart astı
İki kişi Empire State binasına çıkarak pankart astı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© REUTERS Adam Gray
Abone ol
ABD’de iki kişi, 102 katlı Empire State Binası'nın zirvesine çıkarak dev bir pankart açtı. Pankartta, ‘Sevginin gücü, güç sevgisini yendiğinde dünya barışı tanır’ yer alıyor. Amerikan basınının son dakika haberine göre New York polisi olay yerine gidiyor.
İki kişi, Empire State Binası'nın tepesine çıkarak üzerinde, "Sevginin gücü, güç sevgisini yendiğinde dünya barışı tanır" yazılı büyük bir pankart açtı.
New York Polis Teşkilatı (NYPD), ekiplerin olay yerine sevk edildiğini doğruladı.
© Fotoğraf : Sosyal MedyaABD'de iki kişi 102 katlı Empire State binasının zirvesine çıkıp pankart açtı
ABD'de iki kişi 102 katlı Empire State binasının zirvesine çıkıp pankart açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
ABD'de iki kişi 102 katlı Empire State binasının zirvesine çıkıp pankart açtı
© Fotoğraf : Sosyal Medya

Zirvesi 381 metre yükseklikte

Empire State Binası, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan 102 katlı bir gökdelen.
1931 yılında tamamlanan binanın çatı yüksekliği 381 metre, anten dahil toplam yüksekliği ise 443.2 metre. Uzun yıllar dünyanın en yüksek binası unvanını taşıyan Empire State Binası, New York'un en tanınmış simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Meksika'daki Dünya Kupası kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
SPOR
Meksika'da Dünya Kupası kutlaması faciaya dönüştü: 3 kişi hayatını kaybetti
17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала