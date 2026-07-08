Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/lionel-messi-2026-dunya-kupasinda-tarihe-gecti-gozyaslarini-tutamadi-maradonanin-rekoru-da-artik-1107097221.html
Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe geçti, gözyaşlarını tutamadı: Maradona'nın rekoru da artık Messi'nin
Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe geçti, gözyaşlarını tutamadı: Maradona'nın rekoru da artık Messi'nin
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası'nda 2-0 geriye düştükleri maçı uzatmalarda buldukları golle 3-2 kazanan Arjantin'de gündem yine Messi. Yıldız futbolcu hem kaçırdı hem attı ve... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T11:19+0300
2026-07-08T11:49+0300
spor
mısır
arjantin
lionel messi
messi
dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107098134_0:94:3075:1824_1920x0_80_0_0_93167313a5efb96d5d90d3c5bb2e2518.jpg
Dünya Kupası'nda Arjantin, 2-0 geriye düştüğü son 16 turu maçında Mısır'ı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.Messi penaltı kaçırdığı gecede rekorlar kırdı. Maç sonu ise gözyaşlarına boğuldu.Atarken de kaçırırken de tarihe geçtiDünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi, Mısır karşısında da fileleri havalandırarak rekorunu 21 golle geliştirdi.Messi, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.En çok penaltı kaçıran isimArjantinli futbolcu, Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla da turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.39 yaşındaki yıldız futbolcu, bugüne kadar seri atışlar hariç 8 penaltı kullanırken, bunların 4'ünü gole çeviremedi.Maradona'nın rekoru geride kaldıBu golün asistini yapan Messi, Dünya Kupası kariyerindeki asist sayısını 9’a yükseltti. Diego Maradona’yı geride bırakan 39 yaşındaki futbolcu, turnuva tarihinin en fazla asist yapan oyuncusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/dunya-kupasi-bitti-uluslar-ligi-basliyor-a-milli-takima-dev-rakipler-iki-farkli-stadyum-1106937547.html
mısır
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107098134_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_836f3de381243fe4643c44fbac81cc82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mısır, arjantin, lionel messi, messi, dünya kupası
mısır, arjantin, lionel messi, messi, dünya kupası

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe geçti, gözyaşlarını tutamadı: Maradona'nın rekoru da artık Messi'nin

11:19 08.07.2026 (güncellendi: 11:49 08.07.2026)
© Evrim AydınLionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© Evrim Aydın
Abone ol
Dünya Kupası'nda 2-0 geriye düştükleri maçı uzatmalarda buldukları golle 3-2 kazanan Arjantin'de gündem yine Messi. Yıldız futbolcu hem kaçırdı hem attı ve geceye damga vurdu.
Dünya Kupası'nda Arjantin, 2-0 geriye düştüğü son 16 turu maçında Mısır'ı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

Messi penaltı kaçırdığı gecede rekorlar kırdı. Maç sonu ise gözyaşlarına boğuldu.

Atarken de kaçırırken de tarihe geçti

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi, Mısır karşısında da fileleri havalandırarak rekorunu 21 golle geliştirdi.
Messi, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.

En çok penaltı kaçıran isim

Arjantinli futbolcu, Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla da turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.
39 yaşındaki yıldız futbolcu, bugüne kadar seri atışlar hariç 8 penaltı kullanırken, bunların 4'ünü gole çeviremedi.

Maradona'nın rekoru geride kaldı

Bu golün asistini yapan Messi, Dünya Kupası kariyerindeki asist sayısını 9’a yükseltti. Diego Maradona’yı geride bırakan 39 yaşındaki futbolcu, turnuva tarihinin en fazla asist yapan oyuncusu oldu.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti: ABD'yi 3-2 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
SPOR
Dünya Kupası bitti Uluslar Ligi başlıyor: A Milli Takım'a dev rakipler, iki farklı stadyum
2 Temmuz, 12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала