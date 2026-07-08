https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/lionel-messi-2026-dunya-kupasinda-tarihe-gecti-gozyaslarini-tutamadi-maradonanin-rekoru-da-artik-1107097221.html

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe geçti, gözyaşlarını tutamadı: Maradona'nın rekoru da artık Messi'nin

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe geçti, gözyaşlarını tutamadı: Maradona'nın rekoru da artık Messi'nin

Sputnik Türkiye

Dünya Kupası'nda 2-0 geriye düştükleri maçı uzatmalarda buldukları golle 3-2 kazanan Arjantin'de gündem yine Messi. Yıldız futbolcu hem kaçırdı hem attı ve... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T11:19+0300

2026-07-08T11:19+0300

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spor

mısır

arjantin

lionel messi

messi

dünya kupası

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Dünya Kupası'nda Arjantin, 2-0 geriye düştüğü son 16 turu maçında Mısır'ı 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.Messi penaltı kaçırdığı gecede rekorlar kırdı. Maç sonu ise gözyaşlarına boğuldu.Atarken de kaçırırken de tarihe geçtiDünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Messi, Mısır karşısında da fileleri havalandırarak rekorunu 21 golle geliştirdi.Messi, turnuvada üst üste gol attığı maç sayısını da 9'a çıkardı.En çok penaltı kaçıran isimArjantinli futbolcu, Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla da turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.39 yaşındaki yıldız futbolcu, bugüne kadar seri atışlar hariç 8 penaltı kullanırken, bunların 4'ünü gole çeviremedi.Maradona'nın rekoru geride kaldıBu golün asistini yapan Messi, Dünya Kupası kariyerindeki asist sayısını 9’a yükseltti. Diego Maradona’yı geride bırakan 39 yaşındaki futbolcu, turnuva tarihinin en fazla asist yapan oyuncusu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/dunya-kupasi-bitti-uluslar-ligi-basliyor-a-milli-takima-dev-rakipler-iki-farkli-stadyum-1106937547.html

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