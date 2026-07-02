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Dünya Kupası bitti Uluslar Ligi başlıyor: A Milli Takım'a dev rakipler, iki farklı stadyum
Dünya Kupası bitti Uluslar Ligi başlıyor: A Milli Takım'a dev rakipler, iki farklı stadyum
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde yapacağı maçların statları açıklandı. 02.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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dünya kupası
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın uluslararası maç takviminde gittiği değişiklikle, 21 Eylül-6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak ay-yıldızlılar, ilk iki müsabakada rakiplerini kendi sahasında ağırlayacak. Milliler, son iki maçında ise deplasmana gidecek.A Milli Takım, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, ikinci maçını ise 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Dört karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak.Kocaeli Stadyumu, son olarak Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. A Milli Takım, sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.Milliler, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynadığı son müsabakada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 yenmişti.Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu da İtalya ile Türkiye arasında 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynanan özel maça ev sahipliği yapmış, müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/fifadan-bir-ulkeye-agir-yaptirim-milli-takim-ve-tum-kulupler-uluslararasi-futboldan-men-edildi-1106803381.html
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milli takım, fifa, dünya kupası, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye
milli takım, fifa, dünya kupası, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye

Dünya Kupası bitti Uluslar Ligi başlıyor: A Milli Takım'a dev rakipler, iki farklı stadyum

12:08 02.07.2026
© AA / Tayfun CoşkunA Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti: ABD'yi 3-2 mağlup etti
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti: ABD'yi 3-2 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
© AA / Tayfun Coşkun
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde yapacağı maçların statları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın uluslararası maç takviminde gittiği değişiklikle, 21 Eylül-6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak ay-yıldızlılar, ilk iki müsabakada rakiplerini kendi sahasında ağırlayacak. Milliler, son iki maçında ise deplasmana gidecek.
A Milli Takım, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, ikinci maçını ise 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.
Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Dört karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak.
Kocaeli Stadyumu, son olarak Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. A Milli Takım, sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.
Milliler, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynadığı son müsabakada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 yenmişti.
Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu da İtalya ile Türkiye arasında 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynanan özel maça ev sahipliği yapmış, müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.
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