https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/trump-ukraynadaki-catisma-sanildigindan-sona-ermeye-cok-daha-yakin-1107049676.html

Trump: Ukrayna'daki çatışma, sanıldığından sona ermeye çok daha yakın

Trump: Ukrayna'daki çatışma, sanıldığından sona ermeye çok daha yakın

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, yarın Türkiye'de başlayacak NATO zirvesinde Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını belirterek... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T20:20+0300

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2026-07-06T20:20+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının Rusya-Ukrayna savaşı ile İran müzakereleri hakkındaki sorularını yanıtladı.Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin sanıldığından çok daha yakın olduğunu söyleyen Trump, ilgili soru karşısında, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız" yanıtını verdi.Trump, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler, anlaşma yapmak istiyor" diyerek, iki ülke arasındaki savaşı durdurmayı başaracağı umudunu dile getirdi.ABD Başkanı, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Vladimir Zelenskiy'in bu savaşın artık sona ermesini istediğini vurguladı.Rusya-Ukrayna savaşında öne çıkan silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojisine değinen Trump, "Kim dronların bu kadar büyük bir faktör haline geleceğini düşünürdü ki? Onlar, öldürme makineleri. Bu inanılmaz. Bir ağacın ardına saklanıyorsun ve o gelip seni buluyor. Ve ben görmek istemediğim sahneler gördüm ve sizin de bunları görmenizi istemiyorum" ifadelerini kullandı.'İran, ya bir anlaşma imzalayacak ya da görevi tamamlayacağız'Trump, İran ile devam eden barış görüşmelerine dikkati çekerek, İran'la görüşmelerin 'iyi gittiğini' ancak medyanın bu konuya 'hak ettiği' ilgiyi göstermediğini söyledi.Amerikan ordusunun gücünden bahseden Trump, bu gücü İran'a karşı 'çok haklı gerekçelerle' kullandıklarını ileri sürerken, "Çünkü İran, asla nükleer silaha sahip olamaz. Buna asla izin verilemez" dedi.Trump, İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmaları konusunda Tahran'dan 'tavizler elde ettiklerini' ve ellerindeki zenginleştirilmiş malzemeyi teslim alacaklarını aktardı."Öyle ya da böyle kazanacağız. Ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz" değerlendirmesinde bulunan Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini, 91 milyon İran halkının savaştan etkilenmesini istemediğini belirtti.Trump, Hürmüz Boğazı'nın kullanım hakkı konusunda İran'la yaşadıkları sorunları sıralarken, "Hürmüz Boğazı, büyük bir para makinesi. Ününü daha önce kimse duymamıştı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kremlinden-putin-trump-gorusmesine-dair-aciklama-iyi-bir-firsatti-1107038483.html

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abd, abd, donald trump, beyaz saray, oval ofis, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, nato, i̇ran, hürmüz boğazı