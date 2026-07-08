https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/lavrov-sahel-ulkeleri-ittifakina-uye-ulkelerin-disisleri-bakanlariyla-bir-araya-geldi-1107121103.html
Lavrov, Sahel Ülkeleri İttifakı’na üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi
Lavrov, Sahel Ülkeleri İttifakı’na üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu çerçevesinde ziyaret ettiği Nijer’in başkenti Niamey’de, Sahel Ülkeleri İttifakı’na (AGS) üye ülkelerin... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T22:38+0300
2026-07-08T22:38+0300
2026-07-08T22:38+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
rusya-sahel devletleri i̇ttifakı
burkina faso
niamey
nijer
ags
abdoulaye diop
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında bulunduğu Nijer’in başkenti Niamey’de, Sahel Ülkeleri İttifakı (AGS) üyesi Nijer, Burkina Faso ve Mali’nin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi; temaslarda terörle mücadele iş birliği öne çıktı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Nijer Dışişleri Bakanı Bakari Yau Sangare, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Jean-Marie Traore ve Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Temaslar, Lavrov’un Nijer’e yaptığı resmi ziyaret programı kapsamında gerçekleşti.Niamey’de daha önce Rusya-AGS formatında dışişleri bakanları konsey toplantısı düzenlenmiş, taraflar bir dizi ortak belge imzalamıştı. Lavrov, Rusya-Sahel Ülkeleri İttifakı bakanlar konferansının ana başlıklarından birinin terörle mücadele olduğunu vurgulamıştı.Lavrov, Etiyopya’da başlayan Afrika turu kapsamında Nijer’in başkenti Niamey’de temaslarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-disislerinden-letonyaya-sert-uyari-nato-semsiyesi-sizi-kurtaramaz-1107026743.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-sahel devletleri i̇ttifakı, burkina faso, niamey, nijer, ags, abdoulaye diop
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-sahel devletleri i̇ttifakı, burkina faso, niamey, nijer, ags, abdoulaye diop
Lavrov, Sahel Ülkeleri İttifakı’na üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu çerçevesinde ziyaret ettiği Nijer’in başkenti Niamey’de, Sahel Ülkeleri İttifakı’na (AGS) üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında bulunduğu Nijer’in başkenti Niamey’de, Sahel Ülkeleri İttifakı (AGS) üyesi Nijer, Burkina Faso ve Mali’nin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi; temaslarda terörle mücadele iş birliği öne çıktı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Nijer Dışişleri Bakanı Bakari Yau Sangare, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Jean-Marie Traore ve Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Temaslar, Lavrov’un Nijer’e yaptığı resmi ziyaret programı kapsamında gerçekleşti.
Niamey’de daha önce Rusya-AGS formatında dışişleri bakanları konsey toplantısı düzenlenmiş, taraflar bir dizi ortak belge imzalamıştı. Lavrov, Rusya-Sahel Ülkeleri İttifakı bakanlar konferansının ana başlıklarından birinin terörle mücadele olduğunu vurgulamıştı.
Lavrov, Etiyopya’da başlayan Afrika turu kapsamında Nijer’in başkenti Niamey’de temaslarını sürdürüyor.