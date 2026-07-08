https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/lavrov-sahel-ulkeleri-ittifakina-uye-ulkelerin-disisleri-bakanlariyla-bir-araya-geldi-1107121103.html

Lavrov, Sahel Ülkeleri İttifakı’na üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi

Lavrov, Sahel Ülkeleri İttifakı’na üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu çerçevesinde ziyaret ettiği Nijer’in başkenti Niamey’de, Sahel Ülkeleri İttifakı’na (AGS) üye ülkelerin... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T22:38+0300

2026-07-08T22:38+0300

2026-07-08T22:38+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

rusya-sahel devletleri i̇ttifakı

burkina faso

niamey

nijer

ags

abdoulaye diop

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında bulunduğu Nijer’in başkenti Niamey’de, Sahel Ülkeleri İttifakı (AGS) üyesi Nijer, Burkina Faso ve Mali’nin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi; temaslarda terörle mücadele iş birliği öne çıktı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Nijer Dışişleri Bakanı Bakari Yau Sangare, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Jean-Marie Traore ve Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Temaslar, Lavrov’un Nijer’e yaptığı resmi ziyaret programı kapsamında gerçekleşti.Niamey’de daha önce Rusya-AGS formatında dışişleri bakanları konsey toplantısı düzenlenmiş, taraflar bir dizi ortak belge imzalamıştı. Lavrov, Rusya-Sahel Ülkeleri İttifakı bakanlar konferansının ana başlıklarından birinin terörle mücadele olduğunu vurgulamıştı.Lavrov, Etiyopya’da başlayan Afrika turu kapsamında Nijer’in başkenti Niamey’de temaslarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-disislerinden-letonyaya-sert-uyari-nato-semsiyesi-sizi-kurtaramaz-1107026743.html

burkina faso

niamey

nijer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-sahel devletleri i̇ttifakı, burkina faso, niamey, nijer, ags, abdoulaye diop