Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/izmirde-havalimaninda-bicakli-supheliye-mudahale-eden-4-polis-hafif-yaralandi-1107096889.html
İzmir'de havalimanında bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı
İzmir'de havalimanında bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de havalimanında elinde iki bıçak bulunan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için yaşanan arbedede 4 polis hafif yaralandı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T10:22+0300
2026-07-08T10:22+0300
türki̇ye
i̇zmir
polis
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104883907_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d7b119fb6d4e72f434efe0be3de2aa75.jpg
İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Katı'nda elinde iki bıçak olan H.K'yi (45) fark eden polis müdahalede bulundu.Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi sırasında çıkan arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru bıçakla hafif yaralandı. Ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Gözaltına alınan H.K. hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.Şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/mezuniyet-balosunda-bicakli-kavga-2-kisi-yaralandi-1106419252.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104883907_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a7a599cebcbe0aaf756faf053a623a4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, polis, saldırı
i̇zmir, polis, saldırı

İzmir'de havalimanında bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı

10:22 08.07.2026
© AAPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA
Abone ol
İzmir'de havalimanında elinde iki bıçak bulunan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için yaşanan arbedede 4 polis hafif yaralandı.
İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Katı'nda elinde iki bıçak olan H.K'yi (45) fark eden polis müdahalede bulundu.
Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi sırasında çıkan arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru bıçakla hafif yaralandı. Ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan H.K. hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
TÜRKİYE
Mezuniyet balosunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
11 Haziran , 10:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала