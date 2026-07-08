https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/izmirde-havalimaninda-bicakli-supheliye-mudahale-eden-4-polis-hafif-yaralandi-1107096889.html

İzmir'de havalimanında bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı

İzmir'de havalimanında bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de havalimanında elinde iki bıçak bulunan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için yaşanan arbedede 4 polis hafif yaralandı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T10:22+0300

2026-07-08T10:22+0300

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türki̇ye

i̇zmir

polis

saldırı

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İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Katı'nda elinde iki bıçak olan H.K'yi (45) fark eden polis müdahalede bulundu.Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi sırasında çıkan arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru bıçakla hafif yaralandı. Ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Gözaltına alınan H.K. hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.Şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

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i̇zmir, polis, saldırı