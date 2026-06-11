https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/mezuniyet-balosunda-bicakli-kavga-2-kisi-yaralandi-1106419252.html

Mezuniyet balosunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Mezuniyet balosunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T10:58+0300

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türki̇ye

kütahya

bıçaklı kavga

bıçaklı saldırı

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Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. 'Yan bakma' yüzünden çıktıAkkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan lise mezuniyet balosunda, gençler arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 genç bıçakla yaralandı.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan 2 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/adanada-sokakta-yuruyen-kadina-bicakli-saldiri-zanlidan-gorunce-heyecanlandim-savunmasi-1106392036.html

türki̇ye

kütahya

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kütahya, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı