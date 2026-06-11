Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/mezuniyet-balosunda-bicakli-kavga-2-kisi-yaralandi-1106419252.html
Mezuniyet balosunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Mezuniyet balosunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T10:58+0300
2026-06-11T10:58+0300
türki̇ye
kütahya
bıçaklı kavga
bıçaklı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. 'Yan bakma' yüzünden çıktıAkkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan lise mezuniyet balosunda, gençler arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 genç bıçakla yaralandı.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan 2 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/adanada-sokakta-yuruyen-kadina-bicakli-saldiri-zanlidan-gorunce-heyecanlandim-savunmasi-1106392036.html
türki̇ye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kütahya, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı
kütahya, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı

Mezuniyet balosunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

10:58 11.06.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AA
Abone ol
Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.
Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

'Yan bakma' yüzünden çıktı

Akkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan lise mezuniyet balosunda, gençler arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 genç bıçakla yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan 2 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.
Adana'da sokakta yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Zanlıdan 'Görünce heyecanlandım' savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
TÜRKİYE
Adana'da sokakta yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Zanlıdan 'Görünce heyecanlandım' savunması
Dün, 11:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала