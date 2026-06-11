https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/mezuniyet-balosunda-bicakli-kavga-2-kisi-yaralandi-1106419252.html
Mezuniyet balosunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Mezuniyet balosunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T10:58+0300
2026-06-11T10:58+0300
2026-06-11T10:58+0300
türki̇ye
kütahya
bıçaklı kavga
bıçaklı saldırı
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Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. 'Yan bakma' yüzünden çıktıAkkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan lise mezuniyet balosunda, gençler arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 genç bıçakla yaralandı.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan 2 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/adanada-sokakta-yuruyen-kadina-bicakli-saldiri-zanlidan-gorunce-heyecanlandim-savunmasi-1106392036.html
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kütahya, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı
kütahya, bıçaklı kavga, bıçaklı saldırı
Mezuniyet balosunda bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.
Kütahya'da bir lisenin mezuniyet balosunda 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.
'Yan bakma' yüzünden çıktı
Akkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan lise mezuniyet balosunda, gençler arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 genç bıçakla yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan 2 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.