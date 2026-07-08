https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/izlanda-basbakani-kristrun-frostadottir-ankara-kalesini-ziyaret-etti-1107121404.html
İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti
İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti
Sputnik Türkiye
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret ederek başkentin tarihi dokusunu ve şehir manzarasını gezdi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T22:44+0300
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36.NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.Ziyareti sırasında tarihi kaleyi gezen Frostadottir, kale esnafıyla sohbet etti ve başkent manzarasını seyretti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirve-toplantimizi-basariyla-tamamladik-1107117049.html
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i̇zlanda, ankara, ankara hava durumu, ankara valiliği, nato, nato liderler zirvesi
İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti
22:44 08.07.2026 (güncellendi: 22:45 08.07.2026)
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret ederek başkentin tarihi dokusunu ve şehir manzarasını gezdi.
36.NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.
Ziyareti sırasında tarihi kaleyi gezen Frostadottir, kale esnafıyla sohbet etti ve başkent manzarasını seyretti.