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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/izlanda-basbakani-kristrun-frostadottir-ankara-kalesini-ziyaret-etti-1107121404.html
İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti
İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti
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İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret ederek başkentin tarihi dokusunu ve şehir manzarasını gezdi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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36.NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.Ziyareti sırasında tarihi kaleyi gezen Frostadottir, kale esnafıyla sohbet etti ve başkent manzarasını seyretti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirve-toplantimizi-basariyla-tamamladik-1107117049.html
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i̇zlanda, ankara, ankara hava durumu, ankara valiliği, nato, nato liderler zirvesi
i̇zlanda, ankara, ankara hava durumu, ankara valiliği, nato, nato liderler zirvesi

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti

22:44 08.07.2026 (güncellendi: 22:45 08.07.2026)
© AA / Fatma Nur Arslanİzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezerek şehir manzarasını seyretti
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezerek şehir manzarasını seyretti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / Fatma Nur Arslan
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İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret ederek başkentin tarihi dokusunu ve şehir manzarasını gezdi.
36.NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.
Ziyareti sırasında tarihi kaleyi gezen Frostadottir, kale esnafıyla sohbet etti ve başkent manzarasını seyretti.
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