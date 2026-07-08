https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/cumhurbaskani-erdogan-nato-zirve-toplantimizi-basariyla-tamamladik-1107117049.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvenin başarıyla... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T20:25+0300
2026-07-08T20:25+0300
2026-07-08T20:51+0300
türki̇ye
nato
recep tayyip erdoğan
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107118256_0:271:2604:1736_1920x0_80_0_0_1a0c151dd98335f2c04c8ea01d37ac82.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. Bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefike kıyasla hayli ilerdeyiz. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak etti. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Avrupalı müttefiklerin sorumluluk üstleneceği, adil külfet paylaşımıyla askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği NATO'nun temellerini Ankara'da attık'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. On yıllardır NATO'nun güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir. NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca jeostratejik konumumuzu değil 2 bin yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık. (NATO) İttifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda elini taşın altına koyan gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk. Göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kuvvet ve kudrete sahiptir. İttifak'ın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde, adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlayıcı olmalı, gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler devam ediyor. Bunların bir an önce kaldırılması gerekiyor. (Rusya-Ukrayna) Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum'' şeklinde konuştu.F-35 tedariki hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çelik Kubbe Projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bilek güreşidir. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde Çelik Kubbe var'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/micotakis-turkiyenin-abdden-f-35-alma-olasiligiyla-ilgili-soruya-yanit-verdi-benim-isim-degil-1107116712.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107118256_145:0:2460:1736_1920x0_80_0_0_bfea4a4bea5d44c17aa6533d63b8c3a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, recep tayyip erdoğan, ak parti
nato, recep tayyip erdoğan, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi
20:25 08.07.2026 (güncellendi: 20:51 08.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvenin başarıyla tamamlandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı başarıyla tamamladık. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. Bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefike kıyasla hayli ilerdeyiz. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak etti. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Avrupalı müttefiklerin sorumluluk üstleneceği, adil külfet paylaşımıyla askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği NATO'nun temellerini Ankara'da attık'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. On yıllardır NATO'nun güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir. NATO'ya üye olmakla ittifaka yalnızca jeostratejik konumumuzu değil 2 bin yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan savaş sanatımızı da kazandırdık. (NATO) İttifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda elini taşın altına koyan gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk. Göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kuvvet ve kudrete sahiptir. İttifak'ın kolektif savunmayı tekrar merkeze alan bu yeni döneminde, adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını, kendi gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender müttefiklerden biriyiz. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlayıcı olmalı, gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler devam ediyor. Bunların bir an önce kaldırılması gerekiyor. (Rusya-Ukrayna) Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum'' şeklinde konuştu.
F-35 tedariki hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çelik Kubbe Projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bilek güreşidir. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde Çelik Kubbe var'' dedi.