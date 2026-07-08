https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/italyadan-meloni-ile-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1107118206.html
İtalya'dan Meloni ile Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
İtalya'dan Meloni ile Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İtalya, NATO Zirvesi kapsamında Başbakan Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye dair açıklama yaparak liderlerin, savunma sanayisi ile... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T20:53+0300
2026-07-08T20:53+0300
2026-07-08T21:05+0300
giorgia meloni
recep tayyip erdoğan
dünya
nato
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İtalya Başbakanlığı'ndan, Ankara'daki NATO Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Başbakan Meloni, Atlantik İttifakı'nın birliğine, kolektif savunmaya ve İttifak'ın güney kanadı da dahil olmak üzere transatlantik bölgenin güvenliğine yönelik ortak taahhüdü yeniden teyit eden zirvenin son derece başarılı sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti" ifadeleri kullanıldı.Liderlerin iki ülke ilişkilerini de ele aldığı belirtilen açıklamada, "Liderler, savunma sanayisi ile uzay sektörü gibi diğer stratejik alanlar da dahil olmak üzere ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradelerini yinelediler" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, şunlar da kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumptan-nato-zirvesi-sonrasi-aciklamalar-2-yil-once-herkes-bize-guluyordu-1107115280.html
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giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, nato
giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, nato
İtalya'dan Meloni ile Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
20:53 08.07.2026 (güncellendi: 21:05 08.07.2026)
İtalya, NATO Zirvesi kapsamında Başbakan Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye dair açıklama yaparak liderlerin, savunma sanayisi ile uzay sektörü gibi diğer stratejik alanlar da dahil olmak üzere ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradelerini yinelediği bildirildi.
İtalya Başbakanlığı'ndan, Ankara'daki NATO Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Başbakan Meloni, Atlantik İttifakı'nın birliğine, kolektif savunmaya ve İttifak'ın güney kanadı da dahil olmak üzere transatlantik bölgenin güvenliğine yönelik ortak taahhüdü yeniden teyit eden zirvenin son derece başarılı sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti" ifadeleri kullanıldı.
Liderlerin iki ülke ilişkilerini de ele aldığı belirtilen açıklamada, "Liderler, savunma sanayisi ile uzay sektörü gibi diğer stratejik alanlar da dahil olmak üzere ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradelerini yinelediler" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, şunlar da kaydedildi:
Liderler ayrıca Ukrayna, Orta Doğu, İran ve Libya gibi ortak ilgi alanına giren başlıca uluslararası meseleleri görüştüler. Özellikle Libya konusunda, düzensiz göç hareketleri ve insan kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabakata vardılar.