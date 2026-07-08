https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/italyadan-meloni-ile-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1107118206.html

İtalya'dan Meloni ile Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

İtalya'dan Meloni ile Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İtalya, NATO Zirvesi kapsamında Başbakan Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye dair açıklama yaparak liderlerin, savunma sanayisi ile... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T20:53+0300

2026-07-08T20:53+0300

2026-07-08T21:05+0300

giorgia meloni

recep tayyip erdoğan

dünya

nato

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İtalya Başbakanlığı'ndan, Ankara'daki NATO Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Başbakan Meloni, Atlantik İttifakı'nın birliğine, kolektif savunmaya ve İttifak'ın güney kanadı da dahil olmak üzere transatlantik bölgenin güvenliğine yönelik ortak taahhüdü yeniden teyit eden zirvenin son derece başarılı sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti" ifadeleri kullanıldı.Liderlerin iki ülke ilişkilerini de ele aldığı belirtilen açıklamada, "Liderler, savunma sanayisi ile uzay sektörü gibi diğer stratejik alanlar da dahil olmak üzere ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradelerini yinelediler" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumptan-nato-zirvesi-sonrasi-aciklamalar-2-yil-once-herkes-bize-guluyordu-1107115280.html

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Sputnik Türkiye

giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, nato