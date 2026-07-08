https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/istanbul-icin-squall-line-uyarisi-yarin-kuvvetli-yagis-ve-ruzgar-geliyor-1107101880.html

İstanbul için 'Squall Line' uyarısı: Yarın kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor

İstanbul için 'Squall Line' uyarısı: Yarın kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor

Sputnik Türkiye

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde 'Squall Line' denilen şiddetli yağış ve rüzgar sisteminin etkili olması bekleniyor. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T12:00+0300

2026-07-08T12:00+0300

2026-07-08T12:00+0300

türki̇ye

akom

marmara bölgesi

i̇stanbul

fırtına

sağanak

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099876368_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_169f6ede7ab6e5e58a11f1280ad418a7.jpg

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın yarından itibaren etkili olması bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde ise 'Squall Line' (fırtına hattı) olarak adlandırılan kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. İstanbul'da gök gürültülü sağanakla birlikte sıcaklıkların 24-26 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.İstanbul'da yarın etkisini gösterecekMeteorolojik tahminlere göre, hat şeklinde ilerleyen ve geçtiği bölgelerde kısa sürede etkili yağış ile kuvvetli rüzgar oluşturan "Squall Line" sistemi, Marmara Bölgesi genelinde etkisini gösterecek. İstanbul'un da bu sistemden doğrudan etkileyecek. AKOM, yarın İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunurken, hafta ortasında 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önce 27 dereceye, cuma günü ise 24 ila 26 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Nem oranındaki değişimle birlikte bunaltıcı havanın da etkisini kaybetmesi öngörülüyor."Squall Line" sisteminin etkili olduğu saatlerde kısa süreli ancak kuvvetli sağanaklar, ani rüzgar hamleleri ve yer yer fırtına görülebileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, su baskınlarına ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/marmara-dahil-4-bolgede-saganak-etkili-olacak-doguda-sicakliklar-dusuyor-1107089219.html

türki̇ye

marmara bölgesi

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akom, marmara bölgesi, i̇stanbul, fırtına, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak