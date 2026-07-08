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İstanbul için 'Squall Line' uyarısı: Yarın kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor
İstanbul için 'Squall Line' uyarısı: Yarın kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor
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Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde 'Squall Line' denilen şiddetli yağış ve rüzgar sisteminin etkili olması bekleniyor. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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akom
marmara bölgesi
i̇stanbul
fırtına
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın yarından itibaren etkili olması bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde ise 'Squall Line' (fırtına hattı) olarak adlandırılan kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. İstanbul'da gök gürültülü sağanakla birlikte sıcaklıkların 24-26 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.İstanbul'da yarın etkisini gösterecekMeteorolojik tahminlere göre, hat şeklinde ilerleyen ve geçtiği bölgelerde kısa sürede etkili yağış ile kuvvetli rüzgar oluşturan "Squall Line" sistemi, Marmara Bölgesi genelinde etkisini gösterecek. İstanbul'un da bu sistemden doğrudan etkileyecek. AKOM, yarın İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunurken, hafta ortasında 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önce 27 dereceye, cuma günü ise 24 ila 26 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Nem oranındaki değişimle birlikte bunaltıcı havanın da etkisini kaybetmesi öngörülüyor."Squall Line" sisteminin etkili olduğu saatlerde kısa süreli ancak kuvvetli sağanaklar, ani rüzgar hamleleri ve yer yer fırtına görülebileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, su baskınlarına ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/marmara-dahil-4-bolgede-saganak-etkili-olacak-doguda-sicakliklar-dusuyor-1107089219.html
türki̇ye
marmara bölgesi
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akom, marmara bölgesi, i̇stanbul, fırtına, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
akom, marmara bölgesi, i̇stanbul, fırtına, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak

İstanbul için 'Squall Line' uyarısı: Yarın kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor

12:00 08.07.2026
© AAİstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA
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Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde 'Squall Line' denilen şiddetli yağış ve rüzgar sisteminin etkili olması bekleniyor.
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın yarından itibaren etkili olması bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde ise 'Squall Line' (fırtına hattı) olarak adlandırılan kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. İstanbul'da gök gürültülü sağanakla birlikte sıcaklıkların 24-26 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın etkisini gösterecek

Meteorolojik tahminlere göre, hat şeklinde ilerleyen ve geçtiği bölgelerde kısa sürede etkili yağış ile kuvvetli rüzgar oluşturan "Squall Line" sistemi, Marmara Bölgesi genelinde etkisini gösterecek. İstanbul'un da bu sistemden doğrudan etkileyecek. AKOM, yarın İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunurken, hafta ortasında 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önce 27 dereceye, cuma günü ise 24 ila 26 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Nem oranındaki değişimle birlikte bunaltıcı havanın da etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
"Squall Line" sisteminin etkili olduğu saatlerde kısa süreli ancak kuvvetli sağanaklar, ani rüzgar hamleleri ve yer yer fırtına görülebileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, su baskınlarına ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları isteniyor.

Squall Line nedir?

Kısa süre içerisinde etkisini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların oluşturduğu organize fırtına hattı olarak tanımlanıyor. Bu sistemlerle birlikte ani kuvvetli rüzgarlar, yıldırım, yoğun yağış ve zaman zaman dolu görülebiliyor. Özellikle yaz aylarında sıcak ve nemli havanın soğuk hava kütlesiyle karşılaşması sonucu oluşan bu sistemler, kısa sürede hava koşullarının sert şekilde değişmesine neden olabiliyor.

Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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Marmara dahil 4 bölgede sağanak etkili olacak: Doğuda sıcaklıklar düşüyor
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