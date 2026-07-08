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İran'dan ABD'nin saldırılarına yanıt: Anlaşmayı geçersiz kılıyor, Ortadoğu'daki tüm üsleri vururuz
İran'dan ABD'nin saldırılarına yanıt: Anlaşmayı geçersiz kılıyor, Ortadoğu'daki tüm üsleri vururuz
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamasının ardından... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
ortadoğu
abd
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran ordusu
saldırı
misilleme
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin güney kıyılarındaki tesislere düzenlediği hava saldırılarını sert bir dille kınayarak bölgedeki gerilimin tırmanmasından Washington yönetimini sorumlu tuttu.Bakanlık, gerçekleştirilen saldırıların hem BM Şartı'nı hem de savaşın sona ermesini öngören İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ihlal ettiğini belirtti. İran tarafı, 'tekrarlanan saldırılar, petrol lisanslarının iptali ve İsrail'in süregelen saldırganlığı' gibi gerekçelerle İslamabad Mutabakat Zaptı'nı geçersiz kıldığının altını çizdi.Bölge ülkelerine çağrıda bulunan İran, saldırganlarla işbirliği yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, kendisine yönelik her türlü saldırının kaynağının hedef alınacağını belirterek, misilleme haklarının saklı olduğunu da vurguladı.'Üsler meşru hedef haline gelir'Bu arada İran ordusu, saldırıların tekrarlanması durumunda Ortadoğu'daki tüm Amerikan üslerini vurma uyarısı gönderdi. Açıklamada, "Ateşkes rejiminin yeniden ihlal edilmesinin sonuçları, suçlu ABD'ye aittir ve tüm üsler ordunun İHA'larla düzenleyeceği saldırılar için meşru hedef haline gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abdden-irana-80den-fazla-hedefe-yeni-saldiri-tahrandan-ezici-karsilik-tehdidi-1107088782.html
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ortadoğu, abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran ordusu, saldırı, misilleme
ortadoğu, abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran ordusu, saldırı, misilleme

İran'dan ABD'nin saldırılarına yanıt: Anlaşmayı geçersiz kılıyor, Ortadoğu'daki tüm üsleri vururuz

10:39 08.07.2026 (güncellendi: 10:44 08.07.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiİran Devrim Muhafızları askeri
İran Devrim Muhafızları askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamasının ardından Tahran'dan Washington'a uyarı niteliğine bir yanıt geldi. Eylemlerin İslamabad Mutabakat Zaptı'nı geçersiz kıldığını vurgulayan İran, Ortadoğu'daki üslerin meşru hedef olacağını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin güney kıyılarındaki tesislere düzenlediği hava saldırılarını sert bir dille kınayarak bölgedeki gerilimin tırmanmasından Washington yönetimini sorumlu tuttu.

Bakanlık, gerçekleştirilen saldırıların hem BM Şartı'nı hem de savaşın sona ermesini öngören İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ihlal ettiğini belirtti.

İran tarafı, 'tekrarlanan saldırılar, petrol lisanslarının iptali ve İsrail'in süregelen saldırganlığı' gibi gerekçelerle İslamabad Mutabakat Zaptı'nı geçersiz kıldığının altını çizdi.

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan İran, saldırganlarla işbirliği yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlık, kendisine yönelik her türlü saldırının kaynağının hedef alınacağını belirterek, misilleme haklarının saklı olduğunu da vurguladı.

'Üsler meşru hedef haline gelir'

Bu arada İran ordusu, saldırıların tekrarlanması durumunda Ortadoğu'daki tüm Amerikan üslerini vurma uyarısı gönderdi.

Açıklamada, "Ateşkes rejiminin yeniden ihlal edilmesinin sonuçları, suçlu ABD'ye aittir ve tüm üsler ordunun İHA'larla düzenleyeceği saldırılar için meşru hedef haline gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
DÜNYA
ABD'den İran'a 80'den fazla hedefe yeni saldırı: Tahran'dan 'ezici karşılık' tehdidi
07:03
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