https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/irandan-abdnin-saldirilarina-yanit-anlasmayi-gecersiz-kiliyor-ortadogudaki-tum-usleri-vururuz-1107097547.html

İran'dan ABD'nin saldırılarına yanıt: Anlaşmayı geçersiz kılıyor, Ortadoğu'daki tüm üsleri vururuz

İran'dan ABD'nin saldırılarına yanıt: Anlaşmayı geçersiz kılıyor, Ortadoğu'daki tüm üsleri vururuz

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamasının ardından... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T10:39+0300

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i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇ran ordusu

saldırı

misilleme

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin güney kıyılarındaki tesislere düzenlediği hava saldırılarını sert bir dille kınayarak bölgedeki gerilimin tırmanmasından Washington yönetimini sorumlu tuttu.Bakanlık, gerçekleştirilen saldırıların hem BM Şartı'nı hem de savaşın sona ermesini öngören İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ihlal ettiğini belirtti. İran tarafı, 'tekrarlanan saldırılar, petrol lisanslarının iptali ve İsrail'in süregelen saldırganlığı' gibi gerekçelerle İslamabad Mutabakat Zaptı'nı geçersiz kıldığının altını çizdi.Bölge ülkelerine çağrıda bulunan İran, saldırganlarla işbirliği yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, kendisine yönelik her türlü saldırının kaynağının hedef alınacağını belirterek, misilleme haklarının saklı olduğunu da vurguladı.'Üsler meşru hedef haline gelir'Bu arada İran ordusu, saldırıların tekrarlanması durumunda Ortadoğu'daki tüm Amerikan üslerini vurma uyarısı gönderdi. Açıklamada, "Ateşkes rejiminin yeniden ihlal edilmesinin sonuçları, suçlu ABD'ye aittir ve tüm üsler ordunun İHA'larla düzenleyeceği saldırılar için meşru hedef haline gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abdden-irana-80den-fazla-hedefe-yeni-saldiri-tahrandan-ezici-karsilik-tehdidi-1107088782.html

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ortadoğu, abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran ordusu, saldırı, misilleme