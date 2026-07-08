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İran’da Hürmüzgan Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İran’da Hürmüzgan Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
Sputnik Türkiye
ABD’nin İran’a yönelik saldırıların ardından İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Hürmüzgan Havalimanı Müdürü Kazım Tevessuli, ülkenin güneyindeki mevcut şartlardan dolayı Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını söyledi.Tevessuli, havalimanının tekrar hizmete başlaması halinde gerekli duyuruların yapılacağını belirtti.ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırı düzenlemişti.Ne olmuştu? ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.
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abd, i̇ran, hamidiye

İran’da Hürmüzgan Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

15:36 08.07.2026
© REUTERS Nathan HowardWashington'da İran bayrağı
Washington'da İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© REUTERS Nathan Howard
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ABD’nin İran’a yönelik saldırıların ardından İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Hürmüzgan Havalimanı Müdürü Kazım Tevessuli, ülkenin güneyindeki mevcut şartlardan dolayı Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını söyledi.
Tevessuli, havalimanının tekrar hizmete başlaması halinde gerekli duyuruların yapılacağını belirtti.
ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırı düzenlemişti.

Ne olmuştu?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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