https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/iranda-hurmuzgan-havalimani-ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapatildi-1107108728.html

İran’da Hürmüzgan Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İran’da Hürmüzgan Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

Sputnik Türkiye

ABD’nin İran’a yönelik saldırıların ardından İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

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Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Hürmüzgan Havalimanı Müdürü Kazım Tevessuli, ülkenin güneyindeki mevcut şartlardan dolayı Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını söyledi.Tevessuli, havalimanının tekrar hizmete başlaması halinde gerekli duyuruların yapılacağını belirtti.ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırı düzenlemişti.Ne olmuştu? ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abd-iran-saldirilari-neden-yeniden-basladi-1107107213.html

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