https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ibb-davasinda-gozler-silivride-ekrem-imamoglu-savunma-yapacak-1107099993.html

İBB davasında gözler Silivri'de: Ekrem İmamoğlu savunma yapacak

İBB davasında gözler Silivri'de: Ekrem İmamoğlu savunma yapacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasının bugünkü duruşmasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapacak. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T11:43+0300

2026-07-08T11:43+0300

2026-07-08T11:43+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

i̇bb

yolsuzluk

casusluk

diploma

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk iddiasıyla açılan dava 65. duruşmasıyla devam ediyor.9 Mart 2026'da başlayan davanın bugün İmamoğlu’nun savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından davadaki tüm tutuklu sanıkların savunmaları alınmış olacak.Fatih Keleş'in avukatları savunma yapıyorDuruşmaya, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatlarının savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.51 sanık tahliye olduMahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak, Medya A.Ş eski Genel Müdürü Elif İpek Atayman, reklamcı Hasan Yalaz, Kültür A.Ş Genel Müdür yardımcısı Erdinç Çolak, reklamcı Alper Aydın, reklamcı Yunus Göçer, iş insanı Ahmet Güllü, İBB Muhtarlıklar Daire Başkan Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İBB Kültür A.Ş. Eski İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan’ın tahliyelerine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abdulkadir-selvi-erdogan-siir-okudugu-icin--imamoglu-yolsuzluktan-hapis-yatiyor-bir-olur-mu-1106634364.html

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ekrem i̇mamoğlu, i̇bb, yolsuzluk, casusluk, diploma