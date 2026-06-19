https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/abdulkadir-selvi-erdogan-siir-okudugu-icin--imamoglu-yolsuzluktan-hapis-yatiyor-bir-olur-mu-1106634364.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan şiir okuduğu için , İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Bir olur mu?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan şiir okuduğu için , İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Bir olur mu?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi Erdoğan ve İmamoğlu benzetmesine karşı çıktı ve "Erdoğan şiir okuduğu için hapis yattı, Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Hiç şiir... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T09:27+0300
2026-06-19T09:27+0300
2026-06-19T09:27+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan
ekrem i̇mamoğlu
hapis
yolsuzluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
Abdulkadir Selvi, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiaları üzerine değerlendirmeler yaptı. Selvi Erdoğan-İmamoğlu karşılaştırmasını doğru bulmadığını belirtti ve şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tbmmde-dokunulmazlik-sureci-basladi-ozgur-ozel-dahil-12-vekilin-dosyasi-meclise-sunuldu-1106623419.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, ekrem i̇mamoğlu, hapis, yolsuzluk
abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, ekrem i̇mamoğlu, hapis, yolsuzluk
Abdulkadir Selvi: Erdoğan şiir okuduğu için , İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Bir olur mu?
Abdulkadir Selvi Erdoğan ve İmamoğlu benzetmesine karşı çıktı ve "Erdoğan şiir okuduğu için hapis yattı, Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Hiç şiir okuyanla hırsızlık yapan bir olur mu?" diye sordu.
Abdulkadir Selvi, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiaları üzerine değerlendirmeler yaptı.
Selvi Erdoğan-İmamoğlu karşılaştırmasını doğru bulmadığını belirtti ve şunları yazdı
:
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nu CHP’den ayrılıp yeni parti kurmaları için teşvik edenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti örneğini veriyorlar. ‘Erdoğan, Milli Görüş’ten ayrıldı AK Parti’yi kurdu; Erbakan Hoca’ya rağmen tek başına iktidar oldu’ diyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun da Erdoğan gibi hapis yatmasını örnek gösteriyorlar. Ama bu temelden yanlış. Erdoğan ile İmamoğlu arasında devasa farklar var. Biri siyahsa diğeri beyaz gibi. Biri geceyse diğeri gündüz gibi. Erdoğan şiir okuduğu için hapis yattı, Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Hiç şiir okuyanla hırsızlık yapan bir olur mu?