Abdulkadir Selvi: Erdoğan şiir okuduğu için , İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Bir olur mu?

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nu CHP’den ayrılıp yeni parti kurmaları için teşvik edenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti örneğini veriyorlar. ‘Erdoğan, Milli Görüş’ten ayrıldı AK Parti’yi kurdu; Erbakan Hoca’ya rağmen tek başına iktidar oldu’ diyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun da Erdoğan gibi hapis yatmasını örnek gösteriyorlar. Ama bu temelden yanlış. Erdoğan ile İmamoğlu arasında devasa farklar var. Biri siyahsa diğeri beyaz gibi. Biri geceyse diğeri gündüz gibi. Erdoğan şiir okuduğu için hapis yattı, Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan hapis yatıyor. Hiç şiir okuyanla hırsızlık yapan bir olur mu?