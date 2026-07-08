https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ibb-davasi-6-kisi-tahliye-oldu-1107113645.html

İBB davası: 6 kişi tahliye oldu

İBB davası: 6 kişi tahliye oldu

Sputnik Türkiye

İBB davasında Mehmet Karataş, Serap Kara, İnan Güney, Ceyda Kıryak, Metin Bal ve Seyfullah Demirel tahliye edildi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T18:28+0300

2026-07-08T18:28+0300

2026-07-08T18:52+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

dava

tahliye

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'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşmasında önemli bir ara karar çıktı.Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ile İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Kara'nın tahliye edilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Mehmet Karataş, Serap Kara, İnan Güney, Ceyda Kıryak, Metin Bal ve Seyfullah Demirel'in tahliyesine hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-1107113533.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dava, tahliye