https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ibb-davasi-6-kisi-tahliye-oldu-1107113645.html
İBB davası: 6 kişi tahliye oldu
İBB davası: 6 kişi tahliye oldu
Sputnik Türkiye
İBB davasında Mehmet Karataş, Serap Kara, İnan Güney, Ceyda Kıryak, Metin Bal ve Seyfullah Demirel tahliye edildi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T18:28+0300
2026-07-08T18:28+0300
2026-07-08T18:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
dava
tahliye
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'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşmasında önemli bir ara karar çıktı.Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ile İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Kara'nın tahliye edilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Mehmet Karataş, Serap Kara, İnan Güney, Ceyda Kıryak, Metin Bal ve Seyfullah Demirel'in tahliyesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-1107113533.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dava, tahliye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dava, tahliye
İBB davası: 6 kişi tahliye oldu
18:28 08.07.2026 (güncellendi: 18:52 08.07.2026)
İBB davasında Mehmet Karataş, Serap Kara, İnan Güney, Ceyda Kıryak, Metin Bal ve Seyfullah Demirel tahliye edildi.
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşmasında önemli bir ara karar çıktı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ile İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Kara'nın tahliye edilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Mehmet Karataş, Serap Kara, İnan Güney, Ceyda Kıryak, Metin Bal ve Seyfullah Demirel'in tahliyesine hükmetti.