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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-1107113533.html
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın görüldüğü duruşmada salondan çıkarılırken kullandığı ifadeler nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında resen... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T18:19+0300
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türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
soruşturma
dava
tehdit
tehdit dili
kamu görevlisi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında duruşmadaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ekrem-imamoglu-mahkeme-baskaniyla-tartisti-durusma-salonundan-cikarildi-1107109781.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, dava, tehdit, tehdit dili, kamu görevlisi
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, dava, tehdit, tehdit dili, kamu görevlisi

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

18:19 08.07.2026
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın görüldüğü duruşmada salondan çıkarılırken kullandığı ifadeler nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında duruşmadaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İMAMOĞLU hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, “ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...” şeklindeki sözleri nedeniyle, “kamu görevlisini tehdit” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanıyla tartıştı: Duruşma salonundan çıkarıldı
16:23
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