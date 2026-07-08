https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-1107113533.html

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın görüldüğü duruşmada salondan çıkarılırken kullandığı ifadeler nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında resen... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T18:19+0300

2026-07-08T18:19+0300

2026-07-08T18:19+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

soruşturma

dava

tehdit

tehdit dili

kamu görevlisi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında duruşmadaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ekrem-imamoglu-mahkeme-baskaniyla-tartisti-durusma-salonundan-cikarildi-1107109781.html

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Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, dava, tehdit, tehdit dili, kamu görevlisi