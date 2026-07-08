Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/hamaneyin-basdanismani-maceraci-girisimlere-derhal-karsilik-verilecek-1107110784.html
Hamaney'in Başdanışmanı: Maceracı girişimlere derhal karşılık verilecek
Hamaney'in Başdanışmanı: Maceracı girişimlere derhal karşılık verilecek
Sputnik Türkiye
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran aleyhine açıklamalarına tepki göstererek, maceracı girişimlere... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T17:08+0300
2026-07-08T17:08+0300
dünya
i̇ran
donald trump
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104120445_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_934e48e333a547ea27d2369650df7fe3.jpg
Velayeti, X hesabından gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin, siyasi kumar oynanacak bir yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Velayeti, maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini defalarca ispat ettiklerini kaydetti.Velayeti, yeni gerilimlerin sorumlusu ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı bölgeyi bir kez daha ateşe sürüklemekle eleştirdi.Trump ne dedi?ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.ABD Başkanı Trump, zirve sonrasında basına değerlendirmelerde bulunmuş, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104120445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ca93cd232a52eaa3d27562db86f89b65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, donald trump, haberler
i̇ran, donald trump, haberler

Hamaney'in Başdanışmanı: Maceracı girişimlere derhal karşılık verilecek

17:08 08.07.2026
© REUTERS Majid AsgaripourMücteba Hamaney
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
Abone ol
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran aleyhine açıklamalarına tepki göstererek, maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini belirtti.
Velayeti, X hesabından gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin, siyasi kumar oynanacak bir yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Velayeti, maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini defalarca ispat ettiklerini kaydetti.
Velayeti, yeni gerilimlerin sorumlusu ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı bölgeyi bir kez daha ateşe sürüklemekle eleştirdi.

Trump ne dedi?

ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.
ABD Başkanı Trump, zirve sonrasında basına değerlendirmelerde bulunmuş, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız" ifadelerini kullanmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
DÜNYA
Trump: İran'ı bu gece muhtemelen çok ağır vuracağız
16:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала