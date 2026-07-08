https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/hamaneyin-basdanismani-maceraci-girisimlere-derhal-karsilik-verilecek-1107110784.html

Hamaney'in Başdanışmanı: Maceracı girişimlere derhal karşılık verilecek

Hamaney'in Başdanışmanı: Maceracı girişimlere derhal karşılık verilecek

Sputnik Türkiye

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran aleyhine açıklamalarına tepki göstererek, maceracı girişimlere... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T17:08+0300

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Velayeti, X hesabından gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin, siyasi kumar oynanacak bir yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Velayeti, maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini defalarca ispat ettiklerini kaydetti.Velayeti, yeni gerilimlerin sorumlusu ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı bölgeyi bir kez daha ateşe sürüklemekle eleştirdi.Trump ne dedi?ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.ABD Başkanı Trump, zirve sonrasında basına değerlendirmelerde bulunmuş, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html

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