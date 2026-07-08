https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/gundem-olmustu-macron-sabah-kosusu-icin-tercihini-yapti-1107092448.html

Gündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı

Gündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı

Sputnik Türkiye

NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara'da sabah koşusu yapıp yapmayacağı sosyal medyada gündem olmuştu. Macron, bu... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T08:16+0300

2026-07-08T08:16+0300

2026-07-08T09:52+0300

türki̇ye

nato

ankara

emmanuel macron

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Macron'un Ankara ziyaretinde sabah koşusu yapacağı iddiaları, zirve öncesinde kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle hangi parkın kullanılacağı ve güvenlik önlemleri sosyal medyada gündem olmuştu. NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde başkentte koşuya çıktı. Günlerdir sosyal medyada gündem olan Macron'un sabah koşusu, zirve programı öncesinde Seğmenler Parkı'nda gerçekleştirildi.Macron'un Seğmenler Parkı'ndaki sabah koşusu sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri uygulandı. Fransa Cumhurbaşkanı, koşusunu tamamladıktan sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere park alanından ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/nato-zirvesinde-2-gun-bugunku-programda-neler-var-1107091621.html

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