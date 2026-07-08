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Gündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı
Gündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı
Sputnik Türkiye
NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara'da sabah koşusu yapıp yapmayacağı sosyal medyada gündem olmuştu. Macron, bu... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Macron'un Ankara ziyaretinde sabah koşusu yapacağı iddiaları, zirve öncesinde kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle hangi parkın kullanılacağı ve güvenlik önlemleri sosyal medyada gündem olmuştu. NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde başkentte koşuya çıktı. Günlerdir sosyal medyada gündem olan Macron'un sabah koşusu, zirve programı öncesinde Seğmenler Parkı'nda gerçekleştirildi.Macron'un Seğmenler Parkı'ndaki sabah koşusu sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri uygulandı. Fransa Cumhurbaşkanı, koşusunu tamamladıktan sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere park alanından ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/nato-zirvesinde-2-gun-bugunku-programda-neler-var-1107091621.html
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nato, ankara, emmanuel macron
nato, ankara, emmanuel macron

Gündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı

08:16 08.07.2026 (güncellendi: 09:52 08.07.2026)
© AAMacron sabah koşusu için tercihini yaptı
Macron sabah koşusu için tercihini yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA
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NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara'da sabah koşusu yapıp yapmayacağı sosyal medyada gündem olmuştu. Macron, bu sabah zirve öncesinde Seğmenler Parkı'nda koşuya çıktı.
Macron'un Ankara ziyaretinde sabah koşusu yapacağı iddiaları, zirve öncesinde kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Özellikle hangi parkın kullanılacağı ve güvenlik önlemleri sosyal medyada gündem olmuştu.
© AA / Berkan ÇetinGündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı
Gündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
Gündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı
© AA / Berkan Çetin
NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde başkentte koşuya çıktı.
© AA / Berkan ÇetinMacron, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusu yaptı
Macron, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusu yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
Macron, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusu yaptı
© AA / Berkan Çetin
Günlerdir sosyal medyada gündem olan Macron'un sabah koşusu, zirve programı öncesinde Seğmenler Parkı'nda gerçekleştirildi.
© AA / Berkan ÇetinGündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı
Gündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
Gündem olmuştu: Macron sabah koşusu için tercihini yaptı
© AA / Berkan Çetin
Macron'un Seğmenler Parkı'ndaki sabah koşusu sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri uygulandı.
© AA / Gökhan BalcıMacron Ankara'da sabah koşusuna çıktı
Macron Ankara'da sabah koşusuna çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
Macron Ankara'da sabah koşusuna çıktı
© AA / Gökhan Balcı
Fransa Cumhurbaşkanı, koşusunu tamamladıktan sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere park alanından ayrıldı.
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