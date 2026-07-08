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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/grossiden-bm-genel-sekreterligi-icin-adaylik-mesaji-ve-nukleer-denetim-vurgusu-1107107087.html
Grossi'den BM Genel Sekreterliği için adaylık mesajı ve nükleer denetim vurgusu
Grossi'den BM Genel Sekreterliği için adaylık mesajı ve nükleer denetim vurgusu
Sputnik Türkiye
Grossi, Sputnik'e verdiği demeçte, BM Genel Sekreterliğine adaylık planlarından Ukrayna ve İran'daki nükleer denetimlere kadar çeşitli konularda açıklamalarda... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T14:12+0300
2026-07-08T14:12+0300
dünya
i̇ran
ukrayna
rusya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
bm genel sekreteri
sputnik
rafael grossi
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, BM Genel Sekreterliği'ne adaylığı kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Ukrayna'daki deneyimlerinin kurumun Rusya ile diyalog kurmasına katkı sağlayacağını belirtti.Sputnik'e demeç veren Grossi, BM Genel Sekreteri seçilmesi durumunda izleyeceği yönetim anlayışına ilişkin, "Genel sekreter olursam, kendimde göreceğiniz kişi, şu an gördüğünüz genel direktör ile oldukça benzer olacaktır. Bu, herkesle konuşan, çok ama çok aktif bir insandır" ifadelerini kullandı.Grossi, BM'nin yapısı gereği Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, geçici üyeler ve Genel Kurul ile farklı düzeylerde etkileşim içerisinde olması gerektiğini vurguladı.'İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği uranyumun kullanımını denetliyoruz'Grossi, UAEA'nın yürüttüğü denetim faaliyetlerine ilişkin kritik açıklamalarda da bulundu. İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı uranyumun askeri amaçlarla kullanılmaması konusunda ajansın denetim yetkisini hatırlatan Grossi, "İşim, dünyadaki her nükleer santralde yakıtın sivil olmayan amaçlara yönlendirilmemesini sağlamaktır. Yakıt tedarikinin kendisini kontrol etmiyoruz, ancak tesislere ulaştıktan sonra, yakıtın sivil olmayan amaçlara yönlendirilmediğinden emin olmak için UAEA güvenlik önlemleri kapsamında denetliyoruz" dedi.'İran'da sahada denetim yapmamız gerekiyor'İran'ın nükleer programına da değinen UAEA Başkanı, ülkedeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının durumu hakkında "Elde edilen veriler, malzemenin hala orada olduğuna dair makul gerekçelerimiz olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Bunun kesinleşmesi için sahada denetim yapılması gerektiğini ifade eden Grossi, "Tabii ki, kesin olarak söyleyebilmemiz için yerinde inceleme yapmamız ve her şeyin olması gereken yerde olduğundan emin olmamız gerekiyor" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/irandan-abdnin-saldirilarina-yanit-anlasmayi-gecersiz-kiliyor-ortadogudaki-tum-usleri-vururuz-1107097547.html
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i̇ran, ukrayna, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), bm genel sekreteri, sputnik, rafael grossi
i̇ran, ukrayna, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), bm genel sekreteri, sputnik, rafael grossi

Grossi'den BM Genel Sekreterliği için adaylık mesajı ve nükleer denetim vurgusu

14:12 08.07.2026
© Sputnik / Валерий ШарифулинUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Валерий Шарифулин
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Grossi, Sputnik'e verdiği demeçte, BM Genel Sekreterliğine adaylık planlarından Ukrayna ve İran'daki nükleer denetimlere kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, BM Genel Sekreterliği'ne adaylığı kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Ukrayna'daki deneyimlerinin kurumun Rusya ile diyalog kurmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Sputnik'e demeç veren Grossi, BM Genel Sekreteri seçilmesi durumunda izleyeceği yönetim anlayışına ilişkin, "Genel sekreter olursam, kendimde göreceğiniz kişi, şu an gördüğünüz genel direktör ile oldukça benzer olacaktır. Bu, herkesle konuşan, çok ama çok aktif bir insandır" ifadelerini kullandı.

Grossi, BM'nin yapısı gereği Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, geçici üyeler ve Genel Kurul ile farklı düzeylerde etkileşim içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

'İngiltere'nin Ukrayna'ya gönderdiği uranyumun kullanımını denetliyoruz'

Grossi, UAEA'nın yürüttüğü denetim faaliyetlerine ilişkin kritik açıklamalarda da bulundu.

İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı uranyumun askeri amaçlarla kullanılmaması konusunda ajansın denetim yetkisini hatırlatan Grossi, "İşim, dünyadaki her nükleer santralde yakıtın sivil olmayan amaçlara yönlendirilmemesini sağlamaktır. Yakıt tedarikinin kendisini kontrol etmiyoruz, ancak tesislere ulaştıktan sonra, yakıtın sivil olmayan amaçlara yönlendirilmediğinden emin olmak için UAEA güvenlik önlemleri kapsamında denetliyoruz" dedi.

'İran'da sahada denetim yapmamız gerekiyor'

İran'ın nükleer programına da değinen UAEA Başkanı, ülkedeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının durumu hakkında "Elde edilen veriler, malzemenin hala orada olduğuna dair makul gerekçelerimiz olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bunun kesinleşmesi için sahada denetim yapılması gerektiğini ifade eden Grossi, "Tabii ki, kesin olarak söyleyebilmemiz için yerinde inceleme yapmamız ve her şeyin olması gereken yerde olduğundan emin olmamız gerekiyor" diye ekledi.
İran Devrim Muhafızları askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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