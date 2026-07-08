‘Gelir uçurumu eğitimde 292 katlık makas yarattı’

“Gıda, konut ve kira harcamaları hayati nitelikte olduğu için en yüksek ve en düşük gelir gruplarında bu kalemlerdeki fark görece sınırlı kalıyor. Örneğin en düşük ve en yüksek gelir grupları arasındaki gıda harcamaları farkı 2,9 kat, konut ve kira harcamalarındaki fark ise 3,7 kat. Ancak diğer kalemlerde tablo çok daha çarpıcı. Sağlık harcamalarında en alt ve en üst gelir grupları arasındaki fark 20 kata çıkıyor. Eğlence ve kültür harcamalarında üst gelir grubu alt gelir grubundan 35,5 kat daha fazla harcama yapıyor. Tatil, yeme-içme ve gezi harcamalarında fark 16 kat. Kişisel bakım, estetik ve kozmetikte 21 kat, banka ve finansal hizmet harcamalarında 62,5 kat, ulaştırma ve seyahatte ise 52 katlık fark var.

Asıl çarpıcı alan ise eğitim. En alt gelir grubundakiler çocuklarını okula göndermekte zorlanırken, hatta kimi zaman okuldan alıp çalışma hayatına yönlendirmek zorunda kalırken; üst gelir grubundakiler eğitime 292 kat daha fazla harcama yapıyor. Çocuklarını yurt dışında okutuyor, yurt içinde de en pahalı okullarda eğitim almalarını sağlıyorlar.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve adaletsizlik, enflasyonla birlikte öylesine derinleşmiş durumda ki bu tablonun kolay kolay düzeltilmesi mümkün görünmüyor. Burada artık siyasi tercih devreye giriyor: İktidar tercihini üst gelir gruplarından yana mı, alt gelir gruplarından yana mı kullanacak? Mevcut politika, bu tercihin üst gelir grupları lehine kullanıldığını gösteriyor. Çünkü zaten ulusal gelirin yüzde 50’sinden fazlasını elinde tutan bu kesimler, yüksek faiz politikasından en fazla yararlanan grup konumunda. Faizden elde ettikleri milyarlarla tüketim harcamalarını rahatlıkla sürdürebiliyorlar.

Bu nedenle ekonomi yönetiminin ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın “gelirleri kısarak, tüketimi azaltarak enflasyonu düşüreceğiz” tezi, TÜİK verilerinde tam tersine işaret eden bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. Çünkü asıl harcamayı yapan, geliri kontrol edilemeyen üst gelir grupları.”