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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/fransa-suriyeye-tarihi-eserleri-iade-etti-1107121714.html
Fransa, Suriye'ye tarihi eserleri iade etti
Fransa, Suriye'ye tarihi eserleri iade etti
Sputnik Türkiye
Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak, 2010 yılında ödünç aldığı 23 tarihi eseri Suriye’ye geri teslim etti. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Suriye Kültür Bakanlığının hesabından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında Arap Dünyası Enstitüsüne ödünç verilen 23 tarihi eser, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Şam ziyareti sırasında Suriye’ye resmen iade edildi.Bakanlığın açıklamasında, teslim edilen eserler arasında MÖ 10. bin yıla tarihlenen arkeolojik parçalar, Palmyra alfabesini yansıtan eserler, Mari Antik Kenti’ne ait objeler ile Arap-İslam medeniyeti döneminden kalma tarihi eserlerin yer aldığı ifade edildi.Suriye Kültür Bakanı Muhammed es-Salih, iadenin hem kültürel hem de siyasi açıdan önemli mesajlar taşıdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/macron-suriyeyi-ziyaret-etti-1107052163.html
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suriye, fransa
suriye, fransa

Fransa, Suriye'ye tarihi eserleri iade etti

22:51 08.07.2026
© AA / Bakr Al KasemFransa, Suriye'ye tarihi eserleri iade etti
Fransa, Suriye'ye tarihi eserleri iade etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / Bakr Al Kasem
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Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak, 2010 yılında ödünç aldığı 23 tarihi eseri Suriye’ye geri teslim etti.
Suriye Kültür Bakanlığının hesabından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında Arap Dünyası Enstitüsüne ödünç verilen 23 tarihi eser, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Şam ziyareti sırasında Suriye’ye resmen iade edildi.
Bakanlığın açıklamasında, teslim edilen eserler arasında MÖ 10. bin yıla tarihlenen arkeolojik parçalar, Palmyra alfabesini yansıtan eserler, Mari Antik Kenti’ne ait objeler ile Arap-İslam medeniyeti döneminden kalma tarihi eserlerin yer aldığı ifade edildi.
Suriye Kültür Bakanı Muhammed es-Salih, iadenin hem kültürel hem de siyasi açıdan önemli mesajlar taşıdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu adım, büyük kültürel ve siyasi anlamlar taşımaktadır. Bunların ilki şudur: Avrupa’nın kültürel kalbi olan Fransa, artık Suriye devletinin emanetlerine sahip çıkabilecek ve eserlerini koruyabilecek kapasiteye ulaştığını idrak etmiştir. Bu, müzelerimizi yeniden yapılandırma projelerimizde ilerleme kaydetmemiz, güvenlik sistemlerini kurmamız ve koleksiyonlarımızı güvence altına alma kapasitemizi artırmamız sayesindedir."
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'yi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
DÜNYA
Macron, Suriye'yi ziyaret etti
6 Temmuz, 22:48
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