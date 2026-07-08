https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/fransa-suriyeye-tarihi-eserleri-iade-etti-1107121714.html

Fransa, Suriye'ye tarihi eserleri iade etti

Fransa, Suriye'ye tarihi eserleri iade etti

Sputnik Türkiye

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak, 2010 yılında ödünç aldığı 23 tarihi eseri Suriye’ye geri teslim etti. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T22:51+0300

2026-07-08T22:51+0300

2026-07-08T22:51+0300

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Suriye Kültür Bakanlığının hesabından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında Arap Dünyası Enstitüsüne ödünç verilen 23 tarihi eser, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Şam ziyareti sırasında Suriye’ye resmen iade edildi.Bakanlığın açıklamasında, teslim edilen eserler arasında MÖ 10. bin yıla tarihlenen arkeolojik parçalar, Palmyra alfabesini yansıtan eserler, Mari Antik Kenti’ne ait objeler ile Arap-İslam medeniyeti döneminden kalma tarihi eserlerin yer aldığı ifade edildi.Suriye Kültür Bakanı Muhammed es-Salih, iadenin hem kültürel hem de siyasi açıdan önemli mesajlar taşıdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/macron-suriyeyi-ziyaret-etti-1107052163.html

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