https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/macron-suriyeyi-ziyaret-etti-1107052163.html
Macron, Suriye'yi ziyaret etti
Macron, Suriye'yi ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'yi ziyaret etti. Macron'u Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T22:48+0300
2026-07-06T22:48+0300
2026-07-06T22:48+0300
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fransa dışişleri bakanlığı
suriye devlet başkanlığı
suriye dışişleri bakanlığı
suriye geçici hükümeti
suriye hükümeti
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.Macron, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.Şam ziyaretinin ardından Macron'un NATO zirvesi için Ankara'ya geçmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/macron-suriyeyi-ziyaret-edecek-1107022301.html
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suriye, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye hükümeti
suriye, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye hükümeti
Macron, Suriye'yi ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'yi ziyaret etti. Macron'u Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
Macron, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.
Şam ziyaretinin ardından Macron'un NATO zirvesi için Ankara'ya geçmesi bekleniyor.