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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/macron-suriyeyi-ziyaret-etti-1107052163.html
Macron, Suriye'yi ziyaret etti
Macron, Suriye'yi ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'yi ziyaret etti. Macron'u Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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suriye dışişleri bakanlığı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.Macron, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.Şam ziyaretinin ardından Macron'un NATO zirvesi için Ankara'ya geçmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/macron-suriyeyi-ziyaret-edecek-1107022301.html
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suriye, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye hükümeti
suriye, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, suriye hükümeti

Macron, Suriye'yi ziyaret etti

22:48 06.07.2026
© Fotoğraf : Suriye Dışişleri BakanlığıFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'yi ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'yi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Fotoğraf : Suriye Dışişleri Bakanlığı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'yi ziyaret etti. Macron'u Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
Macron, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.
Şam ziyaretinin ardından Macron'un NATO zirvesi için Ankara'ya geçmesi bekleniyor.
Ahmed Şara ve Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
DÜNYA
Macron, Suriye'yi ziyaret edecek
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